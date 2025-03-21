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«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришёл на похороны певца и вспомнил последнюю встречу с ним

«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова Макеев присутствовал на его похоронах
Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Церемонию прощания с Бедросом Киркоровым посетили многие российские знаменитости, которые лично знали певца и ценили его заслуги. Проводить народного артиста России в последний путь приехал и продюсер Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном эстрадного исполнителя.
Подтверждения тому, что у Киркорова есть ещё один ребёнок не было, однако это не мешало Александру поддерживать близкие отношения с артистом и его окружением.
Александр Матвеев (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Матвеев вспомнил, что в последний раз виделся с артистом в ноябре прошлого года. Тогда уже ослабевший Бедрос сначала не узнал его. но затем они проговорили около получаса, пересмотрели концертные записки и попрощались.

«Мне показалось, что больше мы с ним не увидимся. Так и случилось», – отметил Матвеев в беседе с 5-tv.ru.
Кроме того, Александр вспомнил, как в 2022 году организовывал концерты Бедроса Киркорова перед его юбилейным выступлением. Тогда исполнитель уже плохо ходил, но всё же нашёл в себе силы встать на ноги и передвигаться без трости. В Тульской области певец отыграл концерт, который длился четыре часа, вместо запланированных двух. Зрители остались в восторге не только от прекрасного пения Киркорова, но и от его увлекательных рассказов о жизни.

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#семья
Расставшаяся с чиновником Саша Бортич раскрыла личность нового возлюбленного – фото
Саша Бортич раскрыла отношения с актёром Давидом Сократяном
21 марта 2025, 20:10

Саша Бортич (фото: Instagram* @bortich)

В 2023 году Саша Бортич рассталась с бывшим чиновником и сыном депутата Евгением Савельевым. С тех пор актриса не раскрывала подробности личной жизни.
Однако сегодня 30-летняя артистка рассекретила личность нового избранника в честь его дня рождения. Оказалось, что Бортич встречается с актёром Давидом Сократяном, который в 21 марта празднует 27-летие.
Давид Сократян (фото: Instagram* @bortich)

Впервые о том, что у Бортич появился новый возлюбленный стало известно в конце февраля. Тогда актриса опубликовала фотографию, на котором была видна лишь рука её спутника, на которого она смотрела игриво.

Актёр появился на свет в китайском городе Цзямусы в семье китаянки и армянина. Когда мальчику было три года, родители развелись. Ранее детство Давид провёл в Китае и Грузии, а в школу пошёл в городе Петушки Владимирской области. После окончания поступил в ГИТИС. Сократян сыграл в сериалах «Трудные подростки», «Курьеры», «Неверные» и в других проектах.

Давид Сократян (фото: Instagram* @bortich)

Напомним, что до этого Бортич состояла в отношениях с состоятельным бизнесменом Евгением Савельевым, от которого родила сына Александра. Бывшие супруги сохранили дружеское общение ради ребёнка

Также за плечами актрисы брак с рэпером Вячеславом Воронцовым, более известным под псевдонимом Мезза. Расставанием с ним стало болезненным для Бортич, которая позже признавалась, что считает брак ошибкой.

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На надгробной табличке Бедроса Киркорова обнаружили ошибку
21 марта 2025, 19:51

Могила Бедроса Киркорова (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

На надгробной табличке Бедроса Киркорова обнаружили ошибку: сотрудники ритуальных услуг неверно выбили дату смерти народного артиста России.
Отмечается, что на надгробной плите указана дата смерти – 19 марта, однако отца Филиппа Киркорова не стало 18 марта. Причём, на указателе места на кладбище указан верный день кончины.

В пятницу, 21 марта, состоялось прощание с болгарским и российским эстрадным певцом Бедросом Киркоровым. Церемония отпевания состоялась в Храме Христа Спасителя, после чего гроб с телом артиста доставили на Троекуровское кладбище. Киркорова похоронили рядом с другими знаменитыми деятелями культуры: Ириной Мирошниченко, Анастасией Заворотнюк, Валентином Юдашкиным и Борисом Моисеевым.

Среди прибывших на гражданскую панихиду было много звёзд российской эстрады, в том числе Иосиф Пригожин и Валерия, Стас Михайлов, Александр Буйнов, Тина Канделаки, Григорий Лепс, Влад Топалов и Регина Тодоренко, Анита Цой и многие другие.

Также присутствовали на прощании с артистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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#киркоров
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Попытка изнасилования, драки из-за еврейской фамилии и защита Пугачевой: громкие скандалы в жизни Ларисы Долиной
21 марта 2025, 19:40

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)

Народная артистка России Лариса Долина нередко ввязывалась в скандалы. «Золотой голос страны» становилась жертвой мошенников, исполняла чужую песню. Однако недавно она стала одной из немногих, кто встал на защиту Аллы Пугачевой. Что сказала Долина про Примадонну, какие личные драмы и конфликты присутствовали в ее жизни — в материале «Радио 1».

«Это не очень этично»

Накануне лидеры мнений снова заговорили о «наказании» покинувших РФ знаменитостей. В частности, Аллу Пугачеву предложили лишить всех званий.

Ларисе Долиной такая задумка не понравилась. Она попросила оставить Примадонну в покое.

«Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще — это не очень этично», — уточнила певица.

Стоит напомнить, что в 2022 году Пугачева покинула Россию. Она уехала в Израиль вместе с семьей, а затем перебралась на Кипр.

Биография Ларисы Долиной

Лариса Долина, в девичестве — Кудельман, появилась на свет 10 сентября 1955 года в Баку. Папа работал строителем, а мама секретарем-машинисткой. Когда Ларисе было три года, семья переехала в Одессу.

Ребята нередко дразнили артистку из-за еврейской фамилии.

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)


«Одноклассники обижали меня, обзывали «жидовкой», издевались кто как мог. Иногда я даже дралась, но сейчас понимаю, что можно было врезать гораздо больнее обычным словом, пусть даже не литературного языка», — откровенничала Долина.

Через некоторое время Лариса выбрала творческий псевдоним — девичью фамилию мамы.

Музыкальная карьера началась в Одессе: 12-летней Долиной предложили петь в профессиональном ансамбле «Магелланы». Спустя несколько лет она стала известной певицей в городе и выступала солисткой с коллективом «Мы одесситы». Затем ее позвали петь в ВИА «Армина», для чего молодая особа переехала в Ереван.

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«Мне пришлось три месяца отработать в ресторане. Платили хорошие деньги, и я сняла себе квартиру в красивом доме с мраморными лестницами. И однажды после ресторана возвращаюсь домой, а в подъезде стоит мужчина... Я начала кричать, вырываться. Орала так, что сорвала голос и неделю не могла петь. Прибежал сосед с третьего этажа, услышав мой крик, спас меня. И этот сразу сбежал. Об этом никто не знал, кроме моих двух подруг», — признавалась звезда в беседе с Натальей Подольской.

В 1978-м на одном из музыкальных конкурсов Долина познакомилась с руководителем оркестра «Современник» Анатолием Кроллем. Он написал для Ларисы уникальную джазовую программу, которая по-новому раскрыла талант артистки. Вместе с оркестром Анатолия Долина объездила половину Союза и начала сольную карьеру.

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)


В 1984 году Лариса окончила эстрадное отделение музыкального училища имени Гнесиных, а спустя три года — институт имени Гнесиных по классу вокала.

Когда еще в студенческие годы Долина исполнила песню «Три белых коня» детским фальцетом, то завоевала любовь публики.

Лариса Долина строит сольную карьеру

В 1983 году Лариса перевоплотилась в Клементину Фернандес, темнокожую кубинскую певицу, в картине Карена Шахназарова «Мы из джаза». Комедийный мюзикл подарил артистке узнаваемость.

После успеха Долину звали исполнить песни для таких фильмов, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Обыкновенное чудо», «31 июня» и иных.

В 1985 году Лариса записала первую сольную программу «Затяжной прыжок».

Знаковым стал 1996 год, когда поэт Михаил Танич и композитор Руслан Горобец написали для артистки «Погоду в доме».

Потом Долина сменила свой вектор с джазового на эстрадный и записала 21 студийный альбом. В 2003 году Ларису пригласили на проект «Народный артист» в качестве эксперта.

Долина участвовала во многих телевизионных проектах: «Маска», «Битва поколений», «Три аккорда», «Дуэты».

Лариса Долина (Фото: Телеграм @dolinaofficial)

Скандалы с участием Ларисы Долиной

Народная артистка России стала участницей многих конфликтов. Иногда неприятные ситуации случались по ее инициативе, а порой — ненамеренно.

Обман аферистов

В июне 2024 года Лариса стала жертвой злоумышленников. Мошенники убедили певицу продать квартиру в районе Хамовники в столице за 112 миллионов рублей.

Это выяснилось в августе, когда на входе в жилой комплекс задержали нескольких людей. Они заявляли, что приобрели жилье законно.

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Потом оказалось, что Долина и правда продала объект, но средства до нее не дошли. Аферисты убедили ее перевести деньги и еще 68 миллионов рублей «на безопасные счета».

Сейчас недвижимость арестовали по решению суда. Лариса обратилась за помощью к юристам, чтобы признать сделку недействительной, вернуть квартиру и деньги.

Помимо прочего, злоумышленники взломали аккаунт Долиной в соцсетях.

Лариса Долина (Фото: кадр из программы «Опять 25. Новогодний квартирник НТВ у Маргулиса»)

Лариса Долина обиделась на группу «Дюна»

В 2018 году солист музыкального коллектива «Дюна» Виктор Рыбин поделился, что артистка обиделась на группу из-за композиции «Страна Лимония». По его словам, конфликт растянулся на несколько лет.

Авторы песни Рыбин и Сергей Катин долгое время искали исполнителя для трека. Одной из кандидаток стала Долина, но записывать композицию не стали.

Однажды Виктор смотрел телевизор и наткнулся на шоу «Музыкальный ринг», где Лариса пела «Страну Лимонию».

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«Я набираю телефон Сережи, прошу объяснить ситуацию. «Не знаю, она сама взяла», — сказал Сережа и положил трубку», — признался Рыбин.

Лариса полагала, что композицию сочинили специально для нее, и долго обижалась на «Дюну», когда «песню исполнил не пойми кто». Потом музыканты разрешили конфликт.

Конфликт с Валей Карнавал

В 2021 году Долина ввязалась в конфликт с блогером и начинающей исполнительницей Валей Карнавал. На записи одной из телевизионных программ Лариса грубо высказалась о вокале девушки. Она предложила Вале петь не на сцене, а на кухне.

Валя Карнавал (Фото: Телеграм @karnava1l)


Народная артистка России объяснила, что Карнавал не попадает ни в одну ноту. В свою очередь, блогер уточнила, что петь умеет каждый человек. Однако Долина оставалась непреклонна.

«Человек имеет право петь, но только дома для своих, для тех, кто его любит. Есть профессия певца. Певец должен петь чисто», — выразила свое мнение Лариса.

Поклонники Карнавал ополчились на певицу. Да и самой Карнавал было непросто: она сильно переживала публичный конфликт с известной артисткой. И даже взяла уроки вокала.

Конфликт завершился в январе 2023 года, когда Карнавал принесла Долиной на запись шоу оливковую ветвь в знак примирения.

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Лариса Долина сейчас

Долина выходила замуж трижды. В 1983 году впервые стала мамой: родила дочь Ангелину от джазового музыканта Анатолия Миончинского. Со вторым супругом, бас-гитаристом Виктором Митязовым, прожила 11 лет, а продюсер Илья Спицын стал третьим мужем Долиной. Они развелись в 2016-м.

Сейчас Лариса Долина продолжает активно гастролировать по России, преподавать, участвовать в телевизионных шоу, музыкальных премиях, концертах.

Певица живет в столице и старается продать квартиру в Юрмале. Свободное время артистка проводит с семьей и любимыми кошками.

Порой в Сети появляются злоумышленники, которые от имени Ларисы распространяют просьбы о материальной помощи. Долина регулярно записывает видеообращения с опровержениями.

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Любовь Успенская отомстила Филиппу Киркорову в самый тяжёлый для него период
Мосгорсуд признал законным взыскание с Киркорова компенсации в пользу Успенской
21 марта 2025, 19:09

Филипп Киркоров и Любовь Успенская (фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова)

Филипп Киркоров, сегодня похоронивший отца, получил ещё одно неприятное известие. Мосгорсуд признал законным решение о взыскании с артиста компенсации в пользу певицы Любови Успенской.
Теперь Киркорову придётся выплатить 90 тысяч рублей артистке в качестве компенсации за то, что обозвал её «попрошайкой», якобы выпрашивающей у него подарки.

По всей видимости, доказательств артист не привёл, поэтому суд счёл оскорбление порочащим честь и достоинство Успенской. К слову, она намеревалась отсудить 10 миллионов, однако суд оценил причинённый ей моральный вред всего лишь в 90 тысяч.

Киркоров и Успенская, некогда обнимавшиеся на сцене и демонстрировавшие свою крепкую дружбу, серьёзно поссорились. Сначала певица обозвала коллегу «женоненавистником», за что получила ответ от поп-короля, который назвал её «попрошайкой». Успенская посчитала это поводом для обращения в суд и, как выяснилось, не прогадала.

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#суд
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#певица
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#обращения
#компенсации
#артист
#киркоров
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Пианист Даниил Крамер рассказал об угрожающих письмах с Украины после начала СВО
21 марта 2025, 18:20

Даниил Крамер (Фото: РИА Новости/Антон Вергун)

После начала специальной военной операции известному российскому пианисту, джазмену Даниилу Крамеру начали приходить письма с угрозами из Киева. Об этом сам народный артист Российской Федерации рассказал сегодня, 21 марта, в день своего 65-летия.
В разговоре с РИА Новости знаменитый музыкант уточнил, что угрожающие послания он стал получать после того, как где-то не то публично заявил, не то написал, что не собирается уезжать из России.

«Мне даже писали из Киева, чтобы не забыл взять с собой полиэтиленовый мешок, когда туда поеду. Чтобы было в чем меня обратно отправить по частям», — рассказал Крамер, родившийся в Харькове.

Артист вспоминает, что большинство зарубежных и даже некоторые из российских коллег были уверены, что он вскоре после 24 февраля 2022 года покинет Россию.

«Меня даже никто не спрашивал, уеду ли я, а спрашивали только, когда я это сделаю», — вспоминает музыкант.

Он также рассказал об одном музыканте из Польши, которого Крамер приглашал выступать на своих концертах. Так тот после начала боевых действий написал, что полагал Даниила «человеком чести», но разочаровался.

«Наверное, он думал, что "честь" моя должна проявиться в том, чтобы бросить свою страну и свою публику. Это совсем не моя позиция», — подчеркнул джазмен, юбиляр и достойный гражданин и человек Даниил Крамер.

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