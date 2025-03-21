«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришёл на похороны певца и вспомнил последнюю встречу с ним

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Церемонию прощания с Бедросом Киркоровым посетили многие российские знаменитости, которые лично знали певца и ценили его заслуги. Проводить народного артиста России в последний путь приехал и продюсер Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном эстрадного исполнителя.
Подтверждения тому, что у Киркорова есть ещё один ребёнок не было, однако это не мешало Александру поддерживать близкие отношения с артистом и его окружением.
Александр Матвеев (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Матвеев вспомнил, что в последний раз виделся с артистом в ноябре прошлого года. Тогда уже ослабевший Бедрос сначала не узнал его. но затем они проговорили около получаса, пересмотрели концертные записки и попрощались.
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Александр Матвеев (фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Матвеев вспомнил, что в последний раз виделся с артистом в ноябре прошлого года. Тогда уже ослабевший Бедрос сначала не узнал его. но затем они проговорили около получаса, пересмотрели концертные записки и попрощались.
«Мне показалось, что больше мы с ним не увидимся. Так и случилось», – отметил Матвеев в беседе с 5-tv.ru.Кроме того, Александр вспомнил, как в 2022 году организовывал концерты Бедроса Киркорова перед его юбилейным выступлением. Тогда исполнитель уже плохо ходил, но всё же нашёл в себе силы встать на ноги и передвигаться без трости. В Тульской области певец отыграл концерт, который длился четыре часа, вместо запланированных двух. Зрители остались в восторге не только от прекрасного пения Киркорова, но и от его увлекательных рассказов о жизни.
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Анастасия Чинкова