Филиппу Киркорову принадлежит элитный особняк под Москвой за один млрд рублей
Певец Филипп Киркоров владеет роскошной недвижимостью в России и за рубежом. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», самым дорогим объектом стал особняк артиста в подмосковных Раздорах, стоимость которого, по оценкам, составляет от 700 миллионов до одного миллиарда рублей.
Дом площадью 340 квадратных метров журналисты сравнили с «русским Версалем» — особняк оформлен с особым шиком и окружён ухоженной территорией.
Кроме того, у певца есть две квартиры в Москве:
- на Земляном валу площадью 332 кв. м,
- и в Филипповском переулке — почти 400 кв. м.
За пределами России Киркоров владеет жильём в Латвии, Болгарии и США. В частности, в Майами артисту принадлежит вилла площадью 775 квадратных метров с семью спальнями, бассейном и видом на гольф-поле. Киркоров купил её за 4,2 миллиона долларов (около 338 млн рублей), а в 2024 году пытался продать за восемь миллионов долларов (примерно 664 млн рублей), однако покупателей не нашлось.