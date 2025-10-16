Филиппу Киркорову принадлежит элитный особняк под Москвой за один млрд рублей

16 октября 2025, 18:13

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Певец Филипп Киркоров владеет роскошной недвижимостью в России и за рубежом. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», самым дорогим объектом стал особняк артиста в подмосковных Раздорах, стоимость которого, по оценкам, составляет от 700 миллионов до одного миллиарда рублей.





Дом площадью 340 квадратных метров журналисты сравнили с «русским Версалем» — особняк оформлен с особым шиком и окружён ухоженной территорией.



Кроме того, у певца есть две квартиры в Москве:

