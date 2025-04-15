Филлеры, ботокс и биоревитализация: названы процедуры, которые помогают Алсу выглядеть моложе своих лет

Алсу (Фото: Telegram @ alsouofficial)
Певица Алсу отлично выглядит, но многие подозревают, что для этого она прибегла к помощи пластической хирургии. Однако косметолог Марият Мухина не видит у певицы признаков серьезных хирургических вмешательств.
«Не было у Алсу еще серьезных пластических операций. Напротив, ей было проведено несколько безоперационных процедур. Первое, на что бы я обратила внимание, так это на филлеры. Они у нее стоят в области скул. Введены очень аккуратно и профессионально. Такая техника позволяет в короткие сроки приподнять обвисшие участки, избежать птоза и освежить лицо. Эффект омоложения достигается спустя 15 минут», — пояснила Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей.
Она также считает, что Алсу постоянно делает биоревитализацию. Эта процедура омолаживает кожу с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Кроме того, певица прибегает к лазерной терапии, добавила Мухина. С её помощью можно быстро выровнять тон и улучшить текстуру кожи. При этом Алсу также не обходится без ботокса, уверена эксперт.
В свою очередь тренер-косметолог компании Geltek Никита Бачище в интервью «Газете.Ru» рассказал, что энзимный пилинг может вернуть коже здоровый вид и сияние.
«Энзимные пилинги работают очень мягко, убирая все лишнее. Если нужно усилить действие средства, используйте его дольше на коже и активируйте его с помощью легкого массажа влажными теплыми ладонями», — пояснил Бачище.
При этом он уточнил, что энзимный пилинг не содержит и его можно держать на коже порядка 20-30 минут.
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