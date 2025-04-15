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Филлеры, ботокс и биоревитализация: названы процедуры, которые помогают Алсу выглядеть моложе своих лет

Звёздный косметолог Мухина: Алсу не стоит злоупотреблять ботоксом
Алсу (Фото: Telegram @ alsouofficial)

Алсу (Фото: Telegram @ alsouofficial)

Певица Алсу отлично выглядит, но многие подозревают, что для этого она прибегла к помощи пластической хирургии. Однако косметолог Марият Мухина не видит у певицы признаков серьезных хирургических вмешательств.
«Не было у Алсу еще серьезных пластических операций. Напротив, ей было проведено несколько безоперационных процедур. Первое, на что бы я обратила внимание, так это на филлеры. Они у нее стоят в области скул. Введены очень аккуратно и профессионально. Такая техника позволяет в короткие сроки приподнять обвисшие участки, избежать птоза и освежить лицо. Эффект омоложения достигается спустя 15 минут», — пояснила Мухина в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она также считает, что Алсу постоянно делает биоревитализацию. Эта процедура омолаживает кожу с помощью инъекций гиалуроновой кислоты. Кроме того, певица прибегает к лазерной терапии, добавила Мухина. С её помощью можно быстро выровнять тон и улучшить текстуру кожи. При этом Алсу также не обходится без ботокса, уверена эксперт.

В свою очередь тренер-косметолог компании Geltek Никита Бачище в интервью «Газете.Ru» рассказал, что энзимный пилинг может вернуть коже здоровый вид и сияние.

«Энзимные пилинги работают очень мягко, убирая все лишнее. Если нужно усилить действие средства, используйте его дольше на коже и активируйте его с помощью легкого массажа влажными теплыми ладонями», — пояснил Бачище.

При этом он уточнил, что энзимный пилинг не содержит и его можно держать на коже порядка 20-30 минут.

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В соцсетях раскритиковали поведение Егора Крида на концерте в Астрахани
15 апреля 2025, 13:50

Егор Крид (фото: Telegram @egorkreed)

Пользователи соцсетей раскритиковали поведение Егора Крида во время концерта в Астрахани.
Недавно певец выступил в южном городе. Во время концерта у сцены началась давка, и некоторым стоящим в первых рядах стало плохо. Охранники оперативно вывели их из толпы, чтобы они пришли в себя.

Однако нашлись и те, кто решил воспользоваться этой ситуацией ради своей выгоды. Остальные фанаты начали специально притворяться, что им якобы плохо, и выпрашивать воду у артиста, чтобы он обратил на них внимание.

Криду такое поведение очень не понравилось, поэтому он остановил концерт. Выступление артист продолжил только после того, как все поклонники начали скандировать «извини». В ответ Егор тоже извинился за временное прекращение концерта.

В соцсетях неоднозначно отнеслись к такому поступку певца. Одни пользователи написали, что Крид поступил справедливо, а другие назвали его чересчур обидчивым.

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«Сколько людей вообще испугалось»: Ксения Собчак рассказала о съемках фильма про Пугачеву
Ксения Собчак заявила, что ей было трудно снимать фильм про Пугачеву
15 апреля 2025, 13:50

Ксения Собчак (Фото: Телеграм @ksbchk)

Журналистка Ксения Собчак заявила, что ей было трудно снимать фильм про Аллу Пугачеву. Собчак рассказала о съемках в Tелеграм-канале.
Журналистка сняла фильм про Примадонну к ее 75-летию. Собчак поделилась, что работа над фильмом была нелегкой: многие знаменитости отказывались давать комментарии, несмотря на дружбу с Пугачевой.

«Если бы вы знали, как это было тяжело и сколько людей вообще испугалось давать какие-то комментарии. А ведь это бывшие друзья Аллы Борисовны, да и нынешние тоже. Но было много и тех, кто, несмотря ни на что, отдал дань уважения нашей главной Примадонне», — откровенничала Ксения.

Через год журналистка также обратилась к Алле в ее день рождения. Со слов Собчак, она уважает творчество Примадонны и саму певицу.

«Независимо от места пребывания, ваше творчество вне времени и расстояний. С днем рождения, женщина, которая поет!» — призналась Ксения.

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#день рождения
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#алла пугачёва
#ксения собчак
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«Как в прошлый раз с ума сходить не буду»: беременная Галич решила серьёзно сэкономить на втором ребёнке
Беременная Ида Галич решила сэкономить на втором ребёнке
15 апреля 2025, 13:38

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич в конце лета родит второго ребёнка. Блогер и её муж признались, что не планируют как-то особенно готовиться к появлению дочери на свет.
Знаменитость призналась, что в этот раз всё воспринимает спокойнее и не собирается тратить много денег на новую одежду и различные приспособления для новорождённой. Даже новую одежду Галич собирается покупать по минимуму, поскольку у неё остались бодики и ползунки от сына Леона.

«Мы сохранили все его маленькие одежды. Они такие прикольные, нейтральные, унисекс, без подтекста какого-то мужского или женского. Поэтому такой нормальный чемоданчик ждет её», – рассказала Галич в беседе с журналистами 7Дней.ru на премии «VOICE: Главные лица».
Также телеведущая отметила, что будет рожать у того же доктора, что и в первый раз. Причём Галич не гонится за люксовым сервисом, поэтому поедет не в элитную клинику «Лапино», которую любят многие российские звёзды, а в более демократичную «Мать и дитя».

«Я буду рождать там же, где и в прошлый раз... У лучшего, как мне кажется, врача. Это не какое-то очень пафосное заведение, но и прибедняться тоже не станут. Но у меня там потрясающе всё в прошлый раз прошло, и я надеюсь, что в этот раз всё тоже будет хорошо... Я ничего не буду обставлять, вообще. Купим только комод и маленькую кроватку. Я как в прошлый раз с ума сходить не буду», – отметила Ида.
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Поздний сын и внебрачная дочь: как доктор Мясников спасал жену от алкоголизма и просил сделать аборт
15 апреля 2025, 13:27

Александр Мясников (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)

Публика знает Александра Мясникова как врача-терапевта и кардиолога, а еще известного телеведущего и общественного активиста. К советам популярного доктора, связанным с вопросами здоровья, прислушиваются миллионы людей. Однако не меньший интерес вызывает и его личная жизнь. Внебрачная дочь, алкоголизм жены и измены Мясникова — в материале «Радио 1».

Первая жена Александра Мясникова

Еще будучи юношей, Мясников познакомился с девушкой Инной и вскоре влюбился в нее. Инна не имела непосредственного отношения к медицине, и получила высшее образование в историко-архивном институте. Пара быстро поженилась. Однако их союз просуществовал недолго и все закончилось разводом. Александр не любит обсуждать свою первую супругу в интервью, замечая что уже забыл детали той давней, но романтической истории.

Второй брак Мясникова и рождение сына

Во время одного общественного мероприятия доктор познакомился со своей второй женой Натальей. Тогда они оба были несвободны, но с первых минут общения осознали, что не хотят жить друг без друга. С мероприятия Александр и Наталья ушли вместе. Мясников делился, что в тот вечер он почувствовал «химию любви». Однако ему предстояло серьезно поговорить со спутником Натальи. В итоге девушка оставила состоятельного стоматолога ради молодого аспиранта с небольшим доходом и вышла за него замуж.

Новая жена помогла Александру решиться подстричь свои длинные волосы, которые носил долгие годы.

Александр Мясников с женой и сыном (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)


После росписи в ЗАГСе Мясников подрабатывал водителем такси, а потом трудился в Африке, Франции и США. Его супруга всегда была с ним во всех его загранпоездках.

Возлюбленные всегда мечтали о наследниках, но постоянные карьерные повороты Александра не оставляли времени для рассуждений о будущем и появлении детей. Наталья забеременела, когда ей уже было под сорок. Доктор Мясников предложил ей избавиться от малыша, объясняя это тем, что они столкнутся с трудностями. Но женщина не согласилась на аборт. В итоге в 1994 году супруги стали родителями сына Леонида, который продолжил дело отца.

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Испытания судьбы

Супружеская жизнь Мясниковых не всегда была гладкой. Так, на программе «Судьба человека» Александр признался, что его жена страдала алкоголизмом. Тогда они жили в США, а доктору приходилось работать без выходных для обеспечения семьи. Он не сразу заметил изменения в поведении любимой, которая тщательно скрывала от него свою зависимость. Когда Мясников осознал серьезность положения, все его попытки исправить ее не приводили ни к каким результатам. Однако Наталья сама решила оставить свои пристрастия к алкоголю.

Александр Мясников откровенничал, что считает свою жену подарком судьбы. Еще доктор раскрыл тайну о событиях, связанных с его женой Натальей, которые не поддаются простому объяснению. Однажды после пребывания в тибетском храме Наталья излечилась от тяжелого заболевания. Когда Мясников и его коллеги увидели, что трофические язвы на ногах женщины, которые не поддавались никакому лечению, исчезли за ночь, они были шокированы.

Александр Мясников (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)


После переезда из Штатов обратно в Москву, Александр решил, что не способен и дальше выдерживать напряженный ритм работы и захотел создать свою частную клинику. Он преуспел и в построении карьеры на телевидении. Через некоторое время жена и сын Мясникова уехали во Францию для получения Леонидом там образования. Доктор Мясников при этом постоянно жил и работал в России, а к семье летал заграницу.

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Внебрачная дочь Мясникова

В одном из своих интервью Мясников признался, что у него есть внебрачная дочь. Полина младше его старшего сына Леонида на девять лет. Александр отмечал, что «чем больше детей, тем лучше», и в тот момент он даже не мог подумать о том, чтобы отказаться от малышки. По словам телеведущего, жена рассудительно и мудро приняла эту новость, не создавая крупных скандалов из-за измены.

Дочь Александра Мясникова Полина (Фото: Инстаграм* @alexander_myasnikov1)


Вопрос о расставании между супругами ни разу не возникал, так как они вместе понимали, что не могут друг без друга. Доктор Мясников предпочитает не раскрывать подробности той пикантной истории, но говорит, что в жизни каждого человека есть различные обстоятельства и никто не должен судить за оплошности. Александр делился, что его дети знакомы друг с другом и даже поддерживают близкие отношения.

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Юмористка Елена Борщева рассказала о первой встрече с отцом из Панамы
15 апреля 2025, 13:25

Елена Борщева (фото: Telegram @lenaborsheva)

Елена Борщева рассказала о первой встрече с отцом-панамцем. Лишь в подростковом возрасте артистка узнала правду о папе.
Юмористка отметила, что её мама долгое время скрывала правду об отце. И только тогда, когда девочке исполнилось 10 лет, она призналась, что он родом из Панамы. Из-за большого расстояния чувства угасли, поэтому родители расстались. Но с тех пор Елена очень мечтала встретиться с папой.

«Я действительно очень хотела, чтобы он приехал, и мы познакомились. Потом я поступила в Пятигорский лингвистический университет на испанский факультет, потому что знала, что в Панаме говорят на испанском», – рассказала Борщева в эфире шоу «Звёзды сошлись» на НТВ.
В итоге, актриса выучила испанский и написала письмо консулу Панамы в Москве. Спустя две недели она нашла отца, который был очень рад дочери. Выяснилось, что во втором браке у него родились ещё трое сыновей.

«Мы встретились в Голландии, он меня пригласил, оплатил мне билеты, и я прилетела. В аэропорту подходит ко мне человек, в которого я смотрюсь как в зеркало, мы безумно похожи. У меня слёзы из глаз, начинаем обниматься. Подходят ещё три парня, это мои братья. Мы начали общаться», – поделилась Борщева.
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