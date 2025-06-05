Телеведущая Орлова показала садовую мебель дороже миллиона

Телеведущая Ольга Орлова показала садовую мебель ценой более 1,2 миллиона рублей
Фото: Istock/Byjeng

Телеведущая Ольга Орлова не скупится на роскошь, демонстрируя своим поклонникам новые приобретения.



«Звездач» уже взялся за подсчеты: два шезлонга по 150 тысяч рублей каждый, диван за 720 тысяч и качели за 265 тысяч. Итого, общая стоимость садовой мебели превышает 1,2 миллиона рублей.

Орлова не скрывает своей радости, с удовольствием позируя на фоне новых предметов интерьера.


Виктория Иванченко

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