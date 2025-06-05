Телеведущая Орлова показала садовую мебель дороже миллиона
Телеведущая Ольга Орлова показала садовую мебель ценой более 1,2 миллиона рублей
Телеведущая Ольга Орлова не скупится на роскошь, демонстрируя своим поклонникам новые приобретения.
«Звездач» уже взялся за подсчеты: два шезлонга по 150 тысяч рублей каждый, диван за 720 тысяч и качели за 265 тысяч. Итого, общая стоимость садовой мебели превышает 1,2 миллиона рублей.
Орлова не скрывает своей радости, с удовольствием позируя на фоне новых предметов интерьера.
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