«Обозвала наркоманкой»: как Ирина Дубцова испортила отношения Даны Борисовой с бойфрендом
Дана Борисова заявила, что Ирина Дубцова испортила ее отношения с возлюбленным
Дана Борисова прокомментировала конфликт с Ириной Дубцовой в девятом выпуске шоу «Сокровища императора». Все произошло после того, как певица назвала телеведущую наркоманкой, напомнив о ее прошлой зависимости. Об этом сообщает Voice.
«Дубцова — это антигерой шоу, надеюсь, вы со мной согласитесь. Обозвала меня в программе наркоманкой, будем называть вещи своими именами. <…> Я вчера смотрела серию, и когда был этот момент, то я сама плакала. Я снова ощутила эту боль, которую я испытывала тогда», — заявила экс-ведущая программы «Армейский магазин».Она отметила, что подобные высказывания также повлияли на ее отношения с бойфрендом-иностранцем, с которым они встречаются около года.
«У нас отношения типа гостевого брака. Он прилетает несколько раз в месяц. Мы счастливы в отношениях. Он знает, что я публичная личность, но, когда произошла эта история, и прозвучало это конкретное слово «наркоманка», у нас возник напряг в отношениях, и по поводу этого я очень переживаю», — поделилась Дана.Она добавила, что после завершения съемок прекратила общение с Дубцовой, но сохранила дружеские отношения с другой участницей шоу Аленой Жигаловой.
«Господи, Бог миловал общаться мне с Дубцовой. Я и раньше ее не знала, а после шоу человек полностью себя показал», — пожаловалась блогер.Борисова также опровергла слухи о беременности, появившиеся после выхода в свет в свободной футболке, отметив, что в ближайшее время ребенка не планирует.
*Запрещен в РФ