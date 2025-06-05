«Обозвала наркоманкой»: как Ирина Дубцова испортила отношения Даны Борисовой с бойфрендом

05 июня 2025, 17:48

Дана Борисова заявила, что Ирина Дубцова испортила ее отношения с возлюбленным

Дана Борисова (Фото: Инстаграм*/danaborisova_official)

Дана Борисова прокомментировала конфликт с Ириной Дубцовой в девятом выпуске шоу «Сокровища императора». Все произошло после того, как певица назвала телеведущую наркоманкой, напомнив о ее прошлой зависимости. Об этом сообщает Voice.







«Дубцова — это антигерой шоу, надеюсь, вы со мной согласитесь. Обозвала меня в программе наркоманкой, будем называть вещи своими именами. <…> Я вчера смотрела серию, и когда был этот момент, то я сама плакала. Я снова ощутила эту боль, которую я испытывала тогда», — заявила экс-ведущая программы «Армейский магазин».

«У нас отношения типа гостевого брака. Он прилетает несколько раз в месяц. Мы счастливы в отношениях. Он знает, что я публичная личность, но, когда произошла эта история, и прозвучало это конкретное слово «наркоманка», у нас возник напряг в отношениях, и по поводу этого я очень переживаю», — поделилась Дана.

«Господи, Бог миловал общаться мне с Дубцовой. Я и раньше ее не знала, а после шоу человек полностью себя показал», — пожаловалась блогер.