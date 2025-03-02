«Филя-оземпик»: усохшего Киркорова заподозрили в болезни

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Внешность Филиппа Киркорова за последние несколько лет претерпела множество изменений. Артист сделал несколько пластических операций, забил тело татуировками и сильно похудел. Однако в последнее время он и вовсе выглядит измождённым.
Накануне певец появился на мероприятии, приуроченном к десятилетию столичного ресторана Гранд-кафе «Dr. Живаго». Поклонники заметили, насколько исхудал поп-король, и принялись гадать, что же стало причиной: изматывающая болезнь или, может быть приём препарата «Оземпик», с помощью которого сейчас худеют все звёзды.
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«Уже скелет», «Может, он лечится от болезни?», «Когда про похудевших говорят «черепашка, которую вынули из панциря», похоже, это имеют в виду», «Морда большая, шея тонкая...», «Уж не болен ли Филя? Что-то усох…», «Филя-оземпик», «Там уже истощение», – пишут неравнодушные фолловеры.Ранее Киркоров рассказывал, что путь к стройной фигуре был очень сложным. Ему пришлось пройти через липосакцию, коррекцию, много заниматься спортом.
«Экспериментирую, чтобы вызывать положительные эстетические чувства. Меня принимают по одёжке и внешности, а провожают по песням. Поэтому должен быть в форме», – рассказывал певец.Читайте также:
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Анастасия Чинкова