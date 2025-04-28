Финал 6 сезона шоу «Маска»: Кто победил и кем оказались Страус, Вождь, Сокол, Боксер и Далматин?

Паулина Андреева заинтриговала публику, опубликовав фото с любимым мужчиной, к которому нежно прижалась после развода с Федором Бондарчуком. Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников, жаждущих узнать о ее личной жизни. Актриса раскрыла, что это был сюрприз в честь особого события.