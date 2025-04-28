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Финал 6 сезона шоу «Маска»: Кто победил и кем оказались Страус, Вождь, Сокол, Боксер и Далматин?

Раскрыт победитель музыкального шоу «Маска» и личности финалистов
Сокола поет «Set fire to the rain» (Фото: кадр из шоу «Маска»)

Сокола поет «Set fire to the rain» (Фото: кадр из шоу «Маска»)

Финал шестого сезона шоу «Маска» на НТВ раскрыл главного победителя музпроекта. Четыре участника сражались за победу, удивляя зрителей и жюри талантливыми исполнениями. Поклонники с замиранием сердца гадали, кто из звезд скрывается под яркими костюмами.
27 апреля финальный выпуск транслировали из Государственного Кремлевского Дворца. Он продлился около четырех часов, причем снималось все днем, а трансляцию показали лишь поздним вечером. Программа состояла из семи конкурсных номеров и выступлений «на бис» от снявших маски исполнителей.

Кто был за масками Страуса и Боксера?


Эвелина Бледанс (Фото: кадр из шоу «Маска»)

Актриса, оказавшаяся под маской Страусильды, раскрыла свою личность позднее, чем планировалось — этот перенос случился из-за решения Филиппа Киркорова отложить разоблачение до финала. В результате с него началась программа: «страусом» была Эвелина Бледанс, которая исполнила на сцене «Улыбайся».

Жан Милимеров, скрывавшийся под маской пса Боксера, занял четвертое место, опровергнув популярные догадки о том, что за образом скрываются Эмин Агаларов или Валерий Сюткин. Он спел песни «September» и «Change the world».

Жан Милимеров (Фото: кадр из шоу «Маска»)

Кем оказались Сокол и Далматин?

Бронзу получил Сокол, которым оказался Алексей Гоман, подтвердивший ожидания многих жюри. В суперфинале он подарил слушателям эмоциональную «Set fire to the rain».

«Спасибо всем поклонникам этого шоу, потому что я таким поклонником не являлся — я полюбил это шоу в процессе, и оно волшебное. Спасибо большое создателям за это доброе, любимое, теплое и прекрасное шоу», — поблагодарил он.
Певица Мона в образе Далматина (Фото: кадр из шоу «Маска»)

Второе место досталось Далматину — певице Моне (Дарья Кустовская). Она призналась, что проект очень помог ей в оттачивании навыков и развитии умений. Свой «секретный» образ Мона назвала «маленькой собачкой», которая сопровождала ее, уча танцевать и выбирать репертуар с умом. Она исполнила «Enemy» и «Колыбельную».

Кто носил маску победителя Вождя?

Победителем стал Александр Панайотов в костюме Вождя (треки «Я эту жизнь тебе отдам», «Earth song»). Он пораженно ответил, что до самого конца не верил в победу — так уж вышло, что по жизни привык получать вторые места.

Александр Панайотов (Фото: кадр из шоу «Маска»)

«Надо с этим (вторыми местами) завязывать. Кажется, эта победа принесет в мою жизнь какой-то новый этап. (...) Столько комплиментов, мне кажется, я не слышал в своей жизни никогда…», — признался певец.
Под конец шоу ведущий Вячеслав Макаров добавил, что 4 мая на НТВ зрители увидят «Маску» еще раз — будет показан спецвыпуск в честь Сергея Лазарева.

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Весной этого года 44-летняя певица Слава объявила о разрыве с 72-летним предпринимателем Анатолием Данилицким. Психолог Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл истинную причину их разрыва.
«Слава никогда не скрывала, что он помог ей в карьере, был рядом в трудные моменты, баловал подарками, а она, в свою очередь, умело держала его интерес», — отметил эксперт.

По мнению психолога, у артистки есть амбивалентные чувства. С одной стороны, Слава стремилась быть рядом с любимым, с другой — испытывала сильную тревогу о потере себя.

Напомним, Слава состояла в отношениях с Анатолием Данилицким с начала 2000-х годов. В декабре 2022 года певица объявила о расставании с предпринимателем, но в 2023 году они воссоединились.

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Отар Кушанашвили (Фото: Telegram @kakovo_otar)

Отар Кушанашвили, который тесно общался с Муратом Насыровым, раскрыл причину смерти исполнителя хита «Я — это ты». В интервью Василию Шурову на его YouTube-канале журналист заявил, что артист умер не случайно.
По словам шоумена, у певца была тяжелейшая зависимость.

«Это тот случай, когда человек не пережил спад популярности. Он не понимал, как могли полгода назад быть семь самолетов в неделю, а теперь один самолет, и то в Подмосковье», — пояснил Кушанашвили.

Мурат Насыров, находясь под воздействием запрещенных веществ, иногда мог вести себя неадекватно, добавил журналист.

Напомним, Мурат Насыров скончался в ночь с 19 на 20 января 2007 года, ему было 37 лет.

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#шоу
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Выявили настоящую причину смерти оскароносного актера и легенды Голливуда Джина Хэкмена
Fox News: причиной смерти актера и звезды США Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем
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Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Достать коротышку»)

Причиной смерти двухкратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена стали хронические сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на результаты вскрытия, исключившие хантавирусную инфекцию.
Согласно данным экспертизы, у 95-летнего актёра диагностировали тяжёлый атеросклероз, гипертоническую болезнь с поражением почек, а также выявили последствия операций на сердце, включая шунтирование и замену аортального клапана. Помимо этого были зафиксированы нейродегенеративные признаки, связанные с болезнью Альцгеймера.

А вот хантавирус, несмотря на наличие грызунов в доме Хэкмена в Санта-Фе, у актера обнаружен не был. Ранее портал TMZ, ссылаясь на отчёт департамента здравоохранения Нью-Мексико, указывал на антисанитарию в хозяйственных постройках актёра, где обитали мыши — переносчики вируса.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава (Фото: кадр Youtube-трансляции LiveNOW from FOX о «подозрительной» смерти пары)

Однако вскрытие подтвердило, что Хэкмен скончался 18 февраля от сердечных осложнений, а его супруга Бетси Аракава — 11 февраля — действительно от хантавирусного легочного синдрома.

Джин Хэкмен, известный по фильмам «Французский связной», «Непрощённый» и «Семейка Тененбаум», завершил карьеру в 2004 году. Его последней работой стала комедия «Добро пожаловать в Лосиную бухту». Более подробно о том, кто такой Джин Хэкмен и его огромной значимости для голливудского кино читайте в нашем материале.

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Паулина Андреева после развода с Бондарчуком обнялась на камеру со своим любимым мужчиной
Паулина Андреева опубликовала в блоге фото объятий с любимым родным братом
28 апреля 2025, 06:12

Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

Паулина Андреева заинтриговала публику, опубликовав фото с любимым мужчиной, к которому нежно прижалась после развода с Федором Бондарчуком. Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников, жаждущих узнать о ее личной жизни. Актриса раскрыла, что это был сюрприз в честь особого события.
Как оказалось, на фото Паулина обнимает своего брата Игоря, которому исполнилось 33 года. Она лаконично поздравила его с днем рождения подписью «Happy Birthday».

Красавец Игорь младше Паулины на шесть лет. Он человек творческий: окончил РГИСИ, играл в театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Игорь также снялся в эпизоде сериала «Псих» по сценарию сестры.



У Паулины есть еще один брат — Борис, Андреева старше его на 12 лет. Их родители живут за границей: мама в Италии, отец в Израиле. В 2022 году Игорь с Борисом эмигрировали в Израиль. После развода актрисы с Бондарчуком сообщалось, что Андреева также покинула Россию. На момент 7 апреля Паулина находилась в Стамбуле, где уже успела прокатиться на пароме по Босфору и прогуляться по живописным улочкам города.

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Слухи о разводе актрисы и режиссёра ходили давно, но 21 марта Бондарчук и Андреева наконец-то публично объявили о расставании. Они поженились в 2019 году, несмотря на большую разницу в возрасте, и в марте 2021 года у пары родился сын Иван. Решение развестись звезда отразила в личном блоге — удалила в нем последнее фото с Бондарчуком. При этом бывшие супруги уточняли, что сохранили хорошие отношения.

Когда актриса выложила новое фото, ее поклонники восхитились теплом семейного снимка. При этом некоторые ждали каких-то романтических новостей, но, если у Паулины и есть подобные апдейты, то их она пока держит в тайне.

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Глюкоза и ее визажистка покинули «Сокровища императора» в четвертом выпуске
28 апреля 2025, 03:48

​Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Магсумова (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и ее визажист Анна Магсумова последними пришли к финишу в шоу «Сокровища императора», покинув проект. Четвертый выпуск реалити на ТНТ раскрыл новых лидеров и драматичный вылет звезды, которая призналась, что не сдержала слез.
27 апреля ТНТ показал новый эпизод шоу, где участники борются за приз в 1 миллион юаней (примерно 11 с половиной млн рублей). «Сокровища императора» — это проект, действие которого разворачивается в Китае.

В шоу принимают участие восемь дуэтов: известная российская знаменитость с «партнером» на выбор (своим другом, родственником или коллегой). В начале серии бывшие участницы шоу «Звезды в джунглях» Алена Жигалова и Дана Борисова также присоединились к проекту.

Восемь дуэтов-участников перед ведущими (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)

Наталья и Анна не справились с испытаниями, уступив другим парам. Ольга Бузова и Михаил Галустян объявили, что пара финишировала последней — однако проект позволил им показать зрителям свои положительные стороны.

«Хорошая новость – Наташа, Анечка, скоро вы увидите своих друзей, родных. (....) Ты (Глюкоза) показала всем, какая ты на самом деле, — добрая, справедливая, ранимая. Где-то вспыльчивая, но при этом всегда готовая прийти на помощь», — мягко добавила Бузова.
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Магсумова (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)

Испытания участников включали в себя маджонг, лопание шаров с порошковой краской, гонки со свиньями и создание разных сладостей, которые потом требовалось продать. Финальное испытание называлось «Спортивная команда». Участникам следовало доехать на общественном транспорте от моста до спортивной школы, познакомиться с десятью игроками баскетбольной команды и запомнить имена всех игроков. Затем в отдельном помещении требовалось сопоставить фото баскетболистов с именами.

Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев стали первыми по результатам испытаний, а Саша Савельева с Денисом Клявером — вторыми.

Магомед Муртазалиев и Магомед Исмаилов (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)

Ионова, вспоминая хейт из-за концерта в Красноярске, призналась, что шоу помогло ей отвлечься от личных проблем. Она призналась, что расплакалась, прощаясь с проектом, и извинилась перед своими фанатами за «вылет».

«Очень жаль, что мы подвели зрителей, которые за нас болели. Но мы очень старались. Я расплакалась, потому что очень не люблю прощаться. Для меня всегда это очень тяжелый момент, когда ты расстаешься... Для меня было важно отвлечься от того, что происходит в моей жизни. Получилось выбросить всё из головы и понять, что есть вообще совершенно другие трудности», — сказала певица.

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