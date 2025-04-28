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Паулина Андреева после развода с Бондарчуком обнялась на камеру со своим любимым мужчиной

Паулина Андреева опубликовала в блоге фото объятий с любимым родным братом
Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)

Паулина Андреева заинтриговала публику, опубликовав фото с любимым мужчиной, к которому нежно прижалась после развода с Федором Бондарчуком. Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников, жаждущих узнать о ее личной жизни. Актриса раскрыла, что это был сюрприз в честь особого события.
Как оказалось, на фото Паулина обнимает своего брата Игоря, которому исполнилось 33 года. Она лаконично поздравила его с днем рождения подписью «Happy Birthday».

Красавец Игорь младше Паулины на шесть лет. Он человек творческий: окончил РГИСИ, играл в театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Игорь также снялся в эпизоде сериала «Псих» по сценарию сестры.



У Паулины есть еще один брат — Борис, Андреева старше его на 12 лет. Их родители живут за границей: мама в Италии, отец в Израиле. В 2022 году Игорь с Борисом эмигрировали в Израиль. После развода актрисы с Бондарчуком сообщалось, что Андреева также покинула Россию. На момент 7 апреля Паулина находилась в Стамбуле, где уже успела прокатиться на пароме по Босфору и прогуляться по живописным улочкам города.

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Слухи о разводе актрисы и режиссёра ходили давно, но 21 марта Бондарчук и Андреева наконец-то публично объявили о расставании. Они поженились в 2019 году, несмотря на большую разницу в возрасте, и в марте 2021 года у пары родился сын Иван. Решение развестись звезда отразила в личном блоге — удалила в нем последнее фото с Бондарчуком. При этом бывшие супруги уточняли, что сохранили хорошие отношения.

Когда актриса выложила новое фото, ее поклонники восхитились теплом семейного снимка. При этом некоторые ждали каких-то романтических новостей, но, если у Паулины и есть подобные апдейты, то их она пока держит в тайне.

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Выявили настоящую причину смерти оскароносного актера и легенды Голливуда Джина Хэкмена
Fox News: причиной смерти актера и звезды США Джина Хэкмена стали проблемы с сердцем
28 апреля 2025, 06:32

Джин Хэкмен (Фото: кадр из фильма «Достать коротышку»)

Причиной смерти двухкратного обладателя «Оскара» Джина Хэкмена стали хронические сердечно-сосудистые заболевания. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на результаты вскрытия, исключившие хантавирусную инфекцию.
Согласно данным экспертизы, у 95-летнего актёра диагностировали тяжёлый атеросклероз, гипертоническую болезнь с поражением почек, а также выявили последствия операций на сердце, включая шунтирование и замену аортального клапана. Помимо этого были зафиксированы нейродегенеративные признаки, связанные с болезнью Альцгеймера.

А вот хантавирус, несмотря на наличие грызунов в доме Хэкмена в Санта-Фе, у актера обнаружен не был. Ранее портал TMZ, ссылаясь на отчёт департамента здравоохранения Нью-Мексико, указывал на антисанитарию в хозяйственных постройках актёра, где обитали мыши — переносчики вируса.

Джин Хэкмен и Бетси Аракава (Фото: кадр Youtube-трансляции LiveNOW from FOX о «подозрительной» смерти пары)

Однако вскрытие подтвердило, что Хэкмен скончался 18 февраля от сердечных осложнений, а его супруга Бетси Аракава — 11 февраля — действительно от хантавирусного легочного синдрома.

Джин Хэкмен, известный по фильмам «Французский связной», «Непрощённый» и «Семейка Тененбаум», завершил карьеру в 2004 году. Его последней работой стала комедия «Добро пожаловать в Лосиную бухту». Более подробно о том, кто такой Джин Хэкмен и его огромной значимости для голливудского кино читайте в нашем материале.

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Паулина Андреева после развода с Бондарчуком обнялась на камеру со своим любимым мужчиной

«Я расплакалась»: Глюкозу и ее визажиста выгнали из шоу «Cокровища императора», певица не сдержала ​чувств
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«Я расплакалась»: Глюкозу и ее визажиста выгнали из шоу «Cокровища императора», певица не сдержала ​чувств
Глюкоза и ее визажистка покинули «Сокровища императора» в четвертом выпуске
28 апреля 2025, 03:48

​Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Магсумова (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и ее визажист Анна Магсумова последними пришли к финишу в шоу «Сокровища императора», покинув проект. Четвертый выпуск реалити на ТНТ раскрыл новых лидеров и драматичный вылет звезды, которая призналась, что не сдержала слез.
27 апреля ТНТ показал новый эпизод шоу, где участники борются за приз в 1 миллион юаней (примерно 11 с половиной млн рублей). «Сокровища императора» — это проект, действие которого разворачивается в Китае.

В шоу принимают участие восемь дуэтов: известная российская знаменитость с «партнером» на выбор (своим другом, родственником или коллегой). В начале серии бывшие участницы шоу «Звезды в джунглях» Алена Жигалова и Дана Борисова также присоединились к проекту.

Восемь дуэтов-участников перед ведущими (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)

Наталья и Анна не справились с испытаниями, уступив другим парам. Ольга Бузова и Михаил Галустян объявили, что пара финишировала последней — однако проект позволил им показать зрителям свои положительные стороны.

«Хорошая новость – Наташа, Анечка, скоро вы увидите своих друзей, родных. (....) Ты (Глюкоза) показала всем, какая ты на самом деле, — добрая, справедливая, ранимая. Где-то вспыльчивая, но при этом всегда готовая прийти на помощь», — мягко добавила Бузова.
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Магсумова (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)

Испытания участников включали в себя маджонг, лопание шаров с порошковой краской, гонки со свиньями и создание разных сладостей, которые потом требовалось продать. Финальное испытание называлось «Спортивная команда». Участникам следовало доехать на общественном транспорте от моста до спортивной школы, познакомиться с десятью игроками баскетбольной команды и запомнить имена всех игроков. Затем в отдельном помещении требовалось сопоставить фото баскетболистов с именами.

Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев стали первыми по результатам испытаний, а Саша Савельева с Денисом Клявером — вторыми.

Магомед Муртазалиев и Магомед Исмаилов (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)

Ионова, вспоминая хейт из-за концерта в Красноярске, призналась, что шоу помогло ей отвлечься от личных проблем. Она призналась, что расплакалась, прощаясь с проектом, и извинилась перед своими фанатами за «вылет».

«Очень жаль, что мы подвели зрителей, которые за нас болели. Но мы очень старались. Я расплакалась, потому что очень не люблю прощаться. Для меня всегда это очень тяжелый момент, когда ты расстаешься... Для меня было важно отвлечься от того, что происходит в моей жизни. Получилось выбросить всё из головы и понять, что есть вообще совершенно другие трудности», — сказала певица.

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«Такого еще не было за все сезоны»: Стал известен победитель шоу «Три аккорда»
На шоу «Три аккорда» огласили имена лучших, Иван Замотаев стал победителем
28 апреля 2025, 01:36

Любовь Успенская (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

На шоу «Три аккорда» в новом выпуске огласили имена лучших. Иван Замотаев занял триумфальное первое место, завоевав главную статуэтку и приз зрительских симпатий. Его яркие выступления покоряли жюри и зрителей из выпуска в выпуск.
«Настоящие мужчины живут ради женщин и делают всё ради женщин. Хорошие артисты делают всё ради зрителей. Это, безусловно, самая ценная награда в моей жизни», — сказал Замотаев о призе зрительских симпатий.
Иван Замотаев и Виктория Гиссен (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

9-й сезон музыкального проекта «Три аккорда» стартовал на главном канале страны в январе 2025 года. С самого начала Иван выделялся как фаворит, исполнив хит «Гоп со смыком» и получив редкий джокер от Александра Розенбаума. Артисту также были вручены сразу три туза («отлично»). В дальнейшем лидерство Замотаева лишь укреплялось, и многие зрители предсказывали его победу.

Певица Зара (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

«Иван собрал семь джокеров – такого еще не было за все сезоны. И это заслуженно», — отметил Шуфутинский, назвав число рекордным.
Номер Замотаева на песню «Дым кольцами» вызвал похвалу Розенбаума за профессионализм и творческую искру, а Любовь Успенская назвала себя его фанаткой. Трофимов выразил надежду на то, что результаты проекта «приведут» к огромным очередям на выступления Ивана, и что интерес проявят как москвичи, так и гости столицы.

Таблица финальных результатов (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

«Я хочу, чтобы после выхода этих программ очередь (на выступления) начиналась в районе МКАДа», — пожелал он.
Зара заняла второе место, отстав от победителя на четыре балла, и получила специальный приз жюри. Виктория Гиссен удостоилась награды от радио «Шансон», став третьей.

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Поселившаяся в монастыре Екатерина Васильева не хочет возвращаться к прежней жизни
27 апреля 2025, 21:10

Екатерина Васильева (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)

Актриса Екатерина Васильева поселилась в монастыре, когда началась пандемия коронавируса. В программе «МАЛАХОВ» звезда советского кинематографа объявила, что ничего не хочет менять в своей жизни.
Васильева отказалась от денег, славы и обожаемой работы. Артистка больше не хочет сниматься в кино. Со слов Екатерины, она больше никогда не будет трудиться в этой области.

«Никогда к этому не вернусь. Нет-нет! Играть нельзя, вообще играть нельзя. Вы меня простите, господа артисты, лучше по домам разойтись. Это очень вредно для души. Если, конечно, мы думаем о душе, если веруемся», — обратила внимание Васильева.

Помимо актерской карьеры, звезда фильма «Бумбараш» отказалась от вредных привычек и дальних странствий. Екатерина 50 лет водила машину, однако сейчас поняла, что больше никогда не сядет за руль.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова вывела на сцену своих наследников в эфире шоу и растрогала публику.

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#монастыри
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Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт тайно стал отцом во второй раз
27 апреля 2025, 20:48

Руперт Гринт (Фото: Инстаграм* @rupertgrint)

В семье звезды «Гарри Поттера» Руперта Гринта случилось прибавление. У него и его девушки Джорджии Грум родился второй малыш, сообщила газета The Sun.
Сыгравший Рональда Уизли актер счастлив в отношениях с Джорджией Грум с 2011-го года. Пара поженилась в 2018 году, а через два года у супругов появилась дочь. Девочку назвали Уэнсдэй.

Сегодня выяснилось, что Руперт и Джорджия опять стали родителями. Возлюбленных заметили на прогулке в Лондоне с ребенком, закутанным в пестрое одеяло. Очевидцы отметили, что Грум и Гринт смотрелась органично: они обменивались теплыми взглядами и оживленно разговаривали друг с другом. Руперт и Джорджия по очереди укачивали малыша, который, похоже, унаследовал рыжие волосы звездного папы.

Ранее певица Анна Седокова вывела на сцену своих наследников в эфире шоу и растрогала публику.

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#актёр
#селебрити
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