Паулина Андреева после развода с Бондарчуком обнялась на камеру со своим любимым мужчиной

Паулина Андреева (Фото: Instagram* @_paulina_andreeva_)
Паулина Андреева заинтриговала публику, опубликовав фото с любимым мужчиной, к которому нежно прижалась после развода с Федором Бондарчуком. Снимок вызвал бурю эмоций у поклонников, жаждущих узнать о ее личной жизни. Актриса раскрыла, что это был сюрприз в честь особого события.
Как оказалось, на фото Паулина обнимает своего брата Игоря, которому исполнилось 33 года. Она лаконично поздравила его с днем рождения подписью «Happy Birthday».
Красавец Игорь младше Паулины на шесть лет. Он человек творческий: окончил РГИСИ, играл в театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Игорь также снялся в эпизоде сериала «Псих» по сценарию сестры.
У Паулины есть еще один брат — Борис, Андреева старше его на 12 лет. Их родители живут за границей: мама в Италии, отец в Израиле. В 2022 году Игорь с Борисом эмигрировали в Израиль. После развода актрисы с Бондарчуком сообщалось, что Андреева также покинула Россию. На момент 7 апреля Паулина находилась в Стамбуле, где уже успела прокатиться на пароме по Босфору и прогуляться по живописным улочкам города.
Слухи о разводе актрисы и режиссёра ходили давно, но 21 марта Бондарчук и Андреева наконец-то публично объявили о расставании. Они поженились в 2019 году, несмотря на большую разницу в возрасте, и в марте 2021 года у пары родился сын Иван. Решение развестись звезда отразила в личном блоге — удалила в нем последнее фото с Бондарчуком. При этом бывшие супруги уточняли, что сохранили хорошие отношения.
Когда актриса выложила новое фото, ее поклонники восхитились теплом семейного снимка. При этом некоторые ждали каких-то романтических новостей, но, если у Паулины и есть подобные апдейты, то их она пока держит в тайне.
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Красавец Игорь младше Паулины на шесть лет. Он человек творческий: окончил РГИСИ, играл в театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Игорь также снялся в эпизоде сериала «Псих» по сценарию сестры.
У Паулины есть еще один брат — Борис, Андреева старше его на 12 лет. Их родители живут за границей: мама в Италии, отец в Израиле. В 2022 году Игорь с Борисом эмигрировали в Израиль. После развода актрисы с Бондарчуком сообщалось, что Андреева также покинула Россию. На момент 7 апреля Паулина находилась в Стамбуле, где уже успела прокатиться на пароме по Босфору и прогуляться по живописным улочкам города.
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Слухи о разводе актрисы и режиссёра ходили давно, но 21 марта Бондарчук и Андреева наконец-то публично объявили о расставании. Они поженились в 2019 году, несмотря на большую разницу в возрасте, и в марте 2021 года у пары родился сын Иван. Решение развестись звезда отразила в личном блоге — удалила в нем последнее фото с Бондарчуком. При этом бывшие супруги уточняли, что сохранили хорошие отношения.
Когда актриса выложила новое фото, ее поклонники восхитились теплом семейного снимка. При этом некоторые ждали каких-то романтических новостей, но, если у Паулины и есть подобные апдейты, то их она пока держит в тайне.
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Мария Моисеева