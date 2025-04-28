«Такого еще не было за все сезоны»: Стал известен победитель шоу «Три аккорда»

Любовь Успенская (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)
На шоу «Три аккорда» в новом выпуске огласили имена лучших. Иван Замотаев занял триумфальное первое место, завоевав главную статуэтку и приз зрительских симпатий. Его яркие выступления покоряли жюри и зрителей из выпуска в выпуск.
«Настоящие мужчины живут ради женщин и делают всё ради женщин. Хорошие артисты делают всё ради зрителей. Это, безусловно, самая ценная награда в моей жизни», — сказал Замотаев о призе зрительских симпатий.
Иван Замотаев и Виктория Гиссен (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)9-й сезон музыкального проекта «Три аккорда» стартовал на главном канале страны в январе 2025 года. С самого начала Иван выделялся как фаворит, исполнив хит «Гоп со смыком» и получив редкий джокер от Александра Розенбаума. Артисту также были вручены сразу три туза («отлично»). В дальнейшем лидерство Замотаева лишь укреплялось, и многие зрители предсказывали его победу.
Певица Зара (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)
«Иван собрал семь джокеров – такого еще не было за все сезоны. И это заслуженно», — отметил Шуфутинский, назвав число рекордным.Номер Замотаева на песню «Дым кольцами» вызвал похвалу Розенбаума за профессионализм и творческую искру, а Любовь Успенская назвала себя его фанаткой. Трофимов выразил надежду на то, что результаты проекта «приведут» к огромным очередям на выступления Ивана, и что интерес проявят как москвичи, так и гости столицы.
Таблица финальных результатов (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)
«Я хочу, чтобы после выхода этих программ очередь (на выступления) начиналась в районе МКАДа», — пожелал он.Зара заняла второе место, отстав от победителя на четыре балла, и получила специальный приз жюри. Виктория Гиссен удостоилась награды от радио «Шансон», став третьей.
Читайте также:
Два распавшихся брака и двое детей: как сейчас живет лидер «Трех аккордов»–2025 Иван Замотаев
«Зря я так переживала»: Анна Седокова удивила публику, появившись на сцене с детьми
Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
Мария Моисеева