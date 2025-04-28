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«Такого еще не было за все сезоны»: Стал известен победитель шоу «Три аккорда»

На шоу «Три аккорда» огласили имена лучших, Иван Замотаев стал победителем
Любовь Успенская (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

Любовь Успенская (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

На шоу «Три аккорда» в новом выпуске огласили имена лучших. Иван Замотаев занял триумфальное первое место, завоевав главную статуэтку и приз зрительских симпатий. Его яркие выступления покоряли жюри и зрителей из выпуска в выпуск.
«Настоящие мужчины живут ради женщин и делают всё ради женщин. Хорошие артисты делают всё ради зрителей. Это, безусловно, самая ценная награда в моей жизни», — сказал Замотаев о призе зрительских симпатий.
Иван Замотаев и Виктория Гиссен (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

9-й сезон музыкального проекта «Три аккорда» стартовал на главном канале страны в январе 2025 года. С самого начала Иван выделялся как фаворит, исполнив хит «Гоп со смыком» и получив редкий джокер от Александра Розенбаума. Артисту также были вручены сразу три туза («отлично»). В дальнейшем лидерство Замотаева лишь укреплялось, и многие зрители предсказывали его победу.

Певица Зара (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

«Иван собрал семь джокеров – такого еще не было за все сезоны. И это заслуженно», — отметил Шуфутинский, назвав число рекордным.
Номер Замотаева на песню «Дым кольцами» вызвал похвалу Розенбаума за профессионализм и творческую искру, а Любовь Успенская назвала себя его фанаткой. Трофимов выразил надежду на то, что результаты проекта «приведут» к огромным очередям на выступления Ивана, и что интерес проявят как москвичи, так и гости столицы.

Таблица финальных результатов (Фото: кадр из шоу «Три аккорда»)

«Я хочу, чтобы после выхода этих программ очередь (на выступления) начиналась в районе МКАДа», — пожелал он.
Зара заняла второе место, отстав от победителя на четыре балла, и получила специальный приз жюри. Виктория Гиссен удостоилась награды от радио «Шансон», став третьей.

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Поселившаяся в монастыре Екатерина Васильева не хочет возвращаться к прежней жизни
27 апреля 2025, 21:10

Екатерина Васильева (Фото: кадр из интервью 153ГОРЫ)

Актриса Екатерина Васильева поселилась в монастыре, когда началась пандемия коронавируса. В программе «МАЛАХОВ» звезда советского кинематографа объявила, что ничего не хочет менять в своей жизни.
Васильева отказалась от денег, славы и обожаемой работы. Артистка больше не хочет сниматься в кино. Со слов Екатерины, она больше никогда не будет трудиться в этой области.

«Никогда к этому не вернусь. Нет-нет! Играть нельзя, вообще играть нельзя. Вы меня простите, господа артисты, лучше по домам разойтись. Это очень вредно для души. Если, конечно, мы думаем о душе, если веруемся», — обратила внимание Васильева.

Помимо актерской карьеры, звезда фильма «Бумбараш» отказалась от вредных привычек и дальних странствий. Екатерина 50 лет водила машину, однако сейчас поняла, что больше никогда не сядет за руль.

Ранее сообщалось, что певица Анна Седокова вывела на сцену своих наследников в эфире шоу и растрогала публику.

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Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт тайно стал отцом во второй раз
27 апреля 2025, 20:48

Руперт Гринт (Фото: Инстаграм* @rupertgrint)

В семье звезды «Гарри Поттера» Руперта Гринта случилось прибавление. У него и его девушки Джорджии Грум родился второй малыш, сообщила газета The Sun.
Сыгравший Рональда Уизли актер счастлив в отношениях с Джорджией Грум с 2011-го года. Пара поженилась в 2018 году, а через два года у супругов появилась дочь. Девочку назвали Уэнсдэй.

Сегодня выяснилось, что Руперт и Джорджия опять стали родителями. Возлюбленных заметили на прогулке в Лондоне с ребенком, закутанным в пестрое одеяло. Очевидцы отметили, что Грум и Гринт смотрелась органично: они обменивались теплыми взглядами и оживленно разговаривали друг с другом. Руперт и Джорджия по очереди укачивали малыша, который, похоже, унаследовал рыжие волосы звездного папы.

Ранее певица Анна Седокова вывела на сцену своих наследников в эфире шоу и растрогала публику.

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«Зря я так переживала»: Анна Седокова удивила публику, появившись на сцене с детьми
Анна Седокова вышла на сцену с детьми в шоу «Три аккорда»
27 апреля 2025, 20:24

Анна Седокова (Фото: Телеграм @secretanna)

Певица Анна Седокова вывела на сцену своих наследников в эфире шоу и растрогала публику. В новом выпуске программы «Три аккорда» на Первом канале исполнительницу поддержали дочь Алина и сын Гектор.
27 апреля прошел финал девятого сезона шоу «Три аккорда» на Первом канале, съемки которого состоялись еще до развода Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Артистка, ставшая самой обсуждаемой участницей проекта после кончины ее экс-супруга, спела на сцене свою версию хита Ирины Аллегровой «Мама». Во время номера на большом экране зрители смогли увидеть семейные фото звезды.

«Зря я так переживала. Несмотря на их критику, жюри все равно лояльно относится», — откровенничала Седокова.

После выступления на сцену вышли дети бывшей солистки группы «ВИА Гра» — 19-летняя Алина и 7-летний Гектор. Мальчик подарил маме букет, который та вручила дочери.

Еще Седокова обратилась к судьям и поклонникам и представила наследников.

«Это мои дети. У меня еще есть Моника, ей 12 лет. Просто она, к сожалению, не смогла. У меня их трое, это мое самое большое счастье в жизни», — поделилась Анна.

Члены жюри оценили номер певицы и поставили ей высшие баллы.

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Вика Цыганова заявила, что Анна Asti выступает в РФ лишь ради денег
27 апреля 2025, 19:15

Анна Asti (Фото: ВКонтакте @annaastivk)

Вика Цыганова резко раскритиковала артистов-«молчунов», скрывающих свою гражданскую позицию. В своем Teлеграм-канале исполнительница осудила Анну Asti (Анна Дзюба), которая «до последнего не хотела получать паспорт России».
В 2023 году Анна Asti попала в скандал, появившись на «голой вечеринке» Насти Ивлеевой в Москве, на которой заметили Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и иных артистов. После этого концерты исполнительницы начали отменять по всей стране, однако уже весной 2025 года она вернулась на сцену. Вику Цыганову задело, что бывшая солистка музыкального коллектива Artik & Asti, которая утаивает свою позицию, продолжает зарабатывать в России.

«Украинская певица Анна Дзюба до последнего ждала и не получала гражданство России. <…> После скандала и отмены концертов никаких извинений не последовало. <…> За 3 года певица ни разу не высказывалась в поддержку России, водит дружбу с Киркоровым, посещает «голые» вечеринки», — выразила свое мнение Вика Цыганова.

Певица уточнила, что на Украине певицу «ненавидят как предателя Родины», и многие полагают, что в РФ Анна Asti «только из-за денег — из-за работы».

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Браслет за 2 млн и сумка за 800 тыс: Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника
27 апреля 2025, 18:39

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)

Блогер Валя Карнавал похвасталась дорогими подарками от тайного поклонника, чьё лицо и имя она не раскрывает.
23-летняя звезда соцсетей опубликовала ролик, в котором сначала показала свою детскую фотографию с обращением к себе: «Надеюсь, ты часто улыбаешься». После появляется кадр, связанный с её возлюбленным: «Малышка, он делает так, что ты улыбаешься каждый день!». Затем идёт видеоряд с дорогими подарками, которые Валя получает от тайного поклонника.

Карнавал показала роскошные букеты, а также два браслета от люксовых брендов. Первое украшение в виде гвоздя выполнено из розового золота и стоит порядка 800 тысяч рублей, а второе – от VAN CLEEF & ARPELS из 18-каратного белого золота с бриллиантами стоимостью два миллиона рублей.

Также избранник блогера вручил ей колье из жёлтого золота от CARTIER за почти миллион рублей и сумку Dior за 800 тысяч рублей.

Поклонники Вали Карнавал гадают, кто же её возлюбленный. Но все сходятся во мнении, что мужчина миллиардер.

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