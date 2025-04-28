«Я расплакалась»: Глюкозу и ее визажиста выгнали из шоу «Cокровища императора», певица не сдержала ​чувств

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и ее визажист Анна Магсумова последними пришли к финишу в шоу «Сокровища императора», покинув проект. Четвертый выпуск реалити на ТНТ раскрыл новых лидеров и драматичный вылет звезды, которая призналась, что не сдержала слез.