«Я расплакалась»: Глюкозу и ее визажиста выгнали из шоу «Cокровища императора», певица не сдержала ​чувств

Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Магсумова (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и ее визажист Анна Магсумова последними пришли к финишу в шоу «Сокровища императора», покинув проект. Четвертый выпуск реалити на ТНТ раскрыл новых лидеров и драматичный вылет звезды, которая призналась, что не сдержала слез.
27 апреля ТНТ показал новый эпизод шоу, где участники борются за приз в 1 миллион юаней (примерно 11 с половиной млн рублей). «Сокровища императора» — это проект, действие которого разворачивается в Китае.
В шоу принимают участие восемь дуэтов: известная российская знаменитость с «партнером» на выбор (своим другом, родственником или коллегой). В начале серии бывшие участницы шоу «Звезды в джунглях» Алена Жигалова и Дана Борисова также присоединились к проекту.
Наталья и Анна не справились с испытаниями, уступив другим парам. Ольга Бузова и Михаил Галустян объявили, что пара финишировала последней — однако проект позволил им показать зрителям свои положительные стороны.
Испытания участников включали в себя маджонг, лопание шаров с порошковой краской, гонки со свиньями и создание разных сладостей, которые потом требовалось продать. Финальное испытание называлось «Спортивная команда». Участникам следовало доехать на общественном транспорте от моста до спортивной школы, познакомиться с десятью игроками баскетбольной команды и запомнить имена всех игроков. Затем в отдельном помещении требовалось сопоставить фото баскетболистов с именами.
Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев стали первыми по результатам испытаний, а Саша Савельева с Денисом Клявером — вторыми.
Ионова, вспоминая хейт из-за концерта в Красноярске, призналась, что шоу помогло ей отвлечься от личных проблем. Она призналась, что расплакалась, прощаясь с проектом, и извинилась перед своими фанатами за «вылет».
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В шоу принимают участие восемь дуэтов: известная российская знаменитость с «партнером» на выбор (своим другом, родственником или коллегой). В начале серии бывшие участницы шоу «Звезды в джунглях» Алена Жигалова и Дана Борисова также присоединились к проекту.
Восемь дуэтов-участников перед ведущими (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)
Наталья и Анна не справились с испытаниями, уступив другим парам. Ольга Бузова и Михаил Галустян объявили, что пара финишировала последней — однако проект позволил им показать зрителям свои положительные стороны.
«Хорошая новость – Наташа, Анечка, скоро вы увидите своих друзей, родных. (....) Ты (Глюкоза) показала всем, какая ты на самом деле, — добрая, справедливая, ранимая. Где-то вспыльчивая, но при этом всегда готовая прийти на помощь», — мягко добавила Бузова.
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) и Анна Магсумова (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)
Испытания участников включали в себя маджонг, лопание шаров с порошковой краской, гонки со свиньями и создание разных сладостей, которые потом требовалось продать. Финальное испытание называлось «Спортивная команда». Участникам следовало доехать на общественном транспорте от моста до спортивной школы, познакомиться с десятью игроками баскетбольной команды и запомнить имена всех игроков. Затем в отдельном помещении требовалось сопоставить фото баскетболистов с именами.
Магомед Исмаилов и Магомед Муртазалиев стали первыми по результатам испытаний, а Саша Савельева с Денисом Клявером — вторыми.
Магомед Муртазалиев и Магомед Исмаилов (Фото: кадр из шоу «Сокровища императора»)
Ионова, вспоминая хейт из-за концерта в Красноярске, призналась, что шоу помогло ей отвлечься от личных проблем. Она призналась, что расплакалась, прощаясь с проектом, и извинилась перед своими фанатами за «вылет».
«Очень жаль, что мы подвели зрителей, которые за нас болели. Но мы очень старались. Я расплакалась, потому что очень не люблю прощаться. Для меня всегда это очень тяжелый момент, когда ты расстаешься... Для меня было важно отвлечься от того, что происходит в моей жизни. Получилось выбросить всё из головы и понять, что есть вообще совершенно другие трудности», — сказала певица.
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Мария Моисеева