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«Вышла замуж за актера спустя неделю совместной работы»: как в 44 года живет звезда «Тайны следствия» Светлана Щедрина?

Светлана Щедрина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Светлана Щедрина — российская актриса театра и кино, знакомая зрителям по сериалам «Тайны следствия», «Вепрь», «Мать и мачеха» и «Рассвет в Санторини». Она успешно совмещает работу на сцене со съемками в популярных телевизионных проектах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство Светланы Щедриной и обучение актерскому мастерству

Светлана Щедрина родилась 8 октября 1982 года в Ленинграде. Она выросла в семье рабочих. Интерес к искусству проявился у будущей актрисы еще в детские годы. Светлана училась в музыкальной школе по классу фортепиано. В 12 лет она начала заниматься в театральной студии при фонде композитора Виктора Резникова. Именно тогда Щедрина задумалась о профессии актрисы. После окончания школы Светлана поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Она училась на курсе Сергея Паршина. Учеба помогла начинающей артистке получить профессиональные навыки и подготовиться к работе в театре и кино.

Театральная карьера актрисы

После академии Светлана Щедрина вошла в труппу театра «Приют комедианта». Там она получила первый серьезный опыт на профессиональной сцене. В 2009 году артистка продолжила театральную карьеру в Драматическом театре на Васильевском. Она участвует в постановках и не оставляет работу на сцене, несмотря на плотный съемочный график.

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Фильмы и сериалы со Светланой Щедриной

Кинодебют Светланы Щедриной состоялся в 2002 году. На раннем этапе карьеры она появилась в проектах «Тайны следствия», «Фаворский», «Три цвета любви» и «Опера. Хроники убойного отдела». Со временем фильмография актрисы пополнилась многими работами. Зрители могли увидеть ее в картинах и сериалах:

  • «Дом у большой реки»;
  • «Ковбои»;
  • «Майор полиции»;
  • «Шаман»;
  • «Сад»;
  • «Кроличья лапа»;
  • «Хвост»;
  • «Беглец»;
  • «Такая работа»;
  • «Никогда не разговаривай с незнакомками».

Светлана Щедрина продолжает сниматься в кино. Разноплановые роли помогают ей раскрывать новые грани актерского таланта.

Личная жизнь Светланы Щедриной

Светлана Щедрина замужем за актером Алексеем Васильевым. Будущие супруги познакомились во время работы в театре «Приют комедиантов». Алексей сделал Светлане предложение через неделю после начала совместной работы над спектаклем. Актриса ответила согласием. Супруги поддерживают теплые и крепкие отношения. Щедрина признавалась, что любит заниматься домашними делами и готовить. Семейный уют остается важной частью ее жизни наряду с театром и съемками.

Чем сейчас занимается Светлана Щедрина

Светлана Щедрина остается активной актрисой театра и кино. Она выступает на сцене, участвует в съемках и радует поклонников новыми экранными образами. Ее творческий путь начался с детского увлечения музыкой и театром, а со временем привел к заметным ролям в российских сериалах и фильмах.
Дарья Осипова

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