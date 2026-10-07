07 октября 2026, 14:17

Светлана Щедрина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Светлана Щедрина — российская актриса театра и кино, знакомая зрителям по сериалам «Тайны следствия», «Вепрь», «Мать и мачеха» и «Рассвет в Санторини». Она успешно совмещает работу на сцене со съемками в популярных телевизионных проектах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Светланы Щедриной и обучение актерскому мастерству Театральная карьера актрисы Фильмы и сериалы со Светланой Щедриной Личная жизнь Светланы Щедриной Чем сейчас занимается Светлана Щедрина

Детство Светланы Щедриной и обучение актерскому мастерству

Театральная карьера актрисы

Продавленный диван, туалет на улице и сломанный телевизор: зачем Сергей Соседов покрасил дачу в розовый цвет и почему отказался от роскоши?

Фильмы и сериалы со Светланой Щедриной

«Дом у большой реки»;

«Ковбои»;

«Майор полиции»;

«Шаман»;

«Сад»;

«Кроличья лапа»;

«Хвост»;

«Беглец»;

«Такая работа»;

«Никогда не разговаривай с незнакомками».

Личная жизнь Светланы Щедриной

Чем сейчас занимается Светлана Щедрина