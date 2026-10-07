«Вышла замуж за актера спустя неделю совместной работы»: как в 44 года живет звезда «Тайны следствия» Светлана Щедрина?
Светлана Щедрина — российская актриса театра и кино, знакомая зрителям по сериалам «Тайны следствия», «Вепрь», «Мать и мачеха» и «Рассвет в Санторини». Она успешно совмещает работу на сцене со съемками в популярных телевизионных проектах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Светланы Щедриной и обучение актерскому мастерствуСветлана Щедрина родилась 8 октября 1982 года в Ленинграде. Она выросла в семье рабочих. Интерес к искусству проявился у будущей актрисы еще в детские годы. Светлана училась в музыкальной школе по классу фортепиано. В 12 лет она начала заниматься в театральной студии при фонде композитора Виктора Резникова. Именно тогда Щедрина задумалась о профессии актрисы. После окончания школы Светлана поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Она училась на курсе Сергея Паршина. Учеба помогла начинающей артистке получить профессиональные навыки и подготовиться к работе в театре и кино.
Театральная карьера актрисыПосле академии Светлана Щедрина вошла в труппу театра «Приют комедианта». Там она получила первый серьезный опыт на профессиональной сцене. В 2009 году артистка продолжила театральную карьеру в Драматическом театре на Васильевском. Она участвует в постановках и не оставляет работу на сцене, несмотря на плотный съемочный график.
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Фильмы и сериалы со Светланой ЩедринойКинодебют Светланы Щедриной состоялся в 2002 году. На раннем этапе карьеры она появилась в проектах «Тайны следствия», «Фаворский», «Три цвета любви» и «Опера. Хроники убойного отдела». Со временем фильмография актрисы пополнилась многими работами. Зрители могли увидеть ее в картинах и сериалах:
- «Дом у большой реки»;
- «Ковбои»;
- «Майор полиции»;
- «Шаман»;
- «Сад»;
- «Кроличья лапа»;
- «Хвост»;
- «Беглец»;
- «Такая работа»;
- «Никогда не разговаривай с незнакомками».
Светлана Щедрина продолжает сниматься в кино. Разноплановые роли помогают ей раскрывать новые грани актерского таланта.