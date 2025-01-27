«Фырчат, как будто приглашают»: Андреевой не дали искупаться в Африке

Екатерина Андреева (Фото: соцсети)
Видео из Африки опубликовала в социальных сетях телеведущая Екатерина Андреева. Звезда экрана, видимо, недовольна тем, что ей не дали искупаться бегемоты.
«В Африке стало жарко, полдень, и захотелось искупаться в речке. Но здесь место занято, 20 бегемотов. Хотя они так фырчат, как будто приглашают: «Ребята, идите к нам, искупайтесь вместе с нами». Ну кто ж вам поверит-то? Что с вами можно купаться рядом», — сказала Андреева.Перед этим стало известно, куда отправилась блогер Валя Карнавал. Уточнялось, что девушка недавно отдыхала в Таиланде, а теперь улетела покорить один очень известный город. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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