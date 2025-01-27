«Я не могла ей так сказать»: Винер о повышении голоса на Мамун

Маргарита Мамун (Фото: соцсети)
Заслуженный тренер Ирина Винер повышала голос на свою воспитанницу, гимнастку Маргариту Мамун, потому что не могла сделать по-другому. Слова Винер приводит издание Starhit.
«Я не могла ей так сказать: «Ты знаешь, деточка любимая моя, если ты так будешь выступать на соревнованиях, то ты никогда не выиграешь и никогда даже в тройке не будешь». Это не доходит. А вот когда я ей так жестко сказала, она очень была расстроена, но она выступала уже лучше», — сказала Винер.В 2024 году Мамун рассказывала журналистам о жестких методах работы Винер. Гимнастка вспоминала, как тренер отчитывала ее на мировом чемпионате.
По мнению Ирины Винер, Мамун всегда была ей благодарна, поэтому может лишь догадываться, почему ее воспитанница разоткровенничалась лишь годы спустя.
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