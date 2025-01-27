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«Я не могла ей так сказать»: Винер о повышении голоса на Мамун

Винер повышала голос на Мамун, потому что не видела другого выхода
Маргарита Мамун (Фото: соцсети)

Маргарита Мамун (Фото: соцсети)

Заслуженный тренер Ирина Винер повышала голос на свою воспитанницу, гимнастку Маргариту Мамун, потому что не могла сделать по-другому. Слова Винер приводит издание Starhit.
«Я не могла ей так сказать: «Ты знаешь, деточка любимая моя, если ты так будешь выступать на соревнованиях, то ты никогда не выиграешь и никогда даже в тройке не будешь». Это не доходит. А вот когда я ей так жестко сказала, она очень была расстроена, но она выступала уже лучше», — сказала Винер.
В 2024 году Мамун рассказывала журналистам о жестких методах работы Винер. Гимнастка вспоминала, как тренер отчитывала ее на мировом чемпионате.



По мнению Ирины Винер, Мамун всегда была ей благодарна, поэтому может лишь догадываться, почему ее воспитанница разоткровенничалась лишь годы спустя.

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#спорт
#скандал
«Сидеть с никчемной мамой»: Наталья Бочкарева высмеяла женщин, посвятивших себя детям
Наталья Бочкарева высмеяла матерей, посвятивших жизнь детям
27 января 2025, 14:43

Наталья Бочкарева (Фото: соцсети)

Звезда сериала «Счастливы вместе» 44-летняя Наталья Бочкарева нелестно отозвалась о женщинах, которые полностью посвящают себя материнству, отказываясь от собственных интересов, и перестают следить за собой после родов.
Бочкарева заявила, что самым страшным в материнстве является жертвенность, когда женщины добровольно отказываются от своих интересов из-за детей и ставят в приоритет их воспитание.

«Это внутренняя подмена ценностей – я прикрываюсь воспитанием детей, прикрываюсь ребенком, что я не хочу развиваться, не хочу ничего с собой делать, потому что у меня ребенок», — считает Наталья.

По ее словам, любую женщину неизбежно ждет крах, если она, прикрываясь материнством, не хочет развиваться, так как подросшие дети сами уже не захотят быть с такой мамой. «Дети не обязаны сидеть с никчемной мамой», которая добровольно отказалась от всего, чем интересовалась, говорила Бочкарева в рамках шоу «Звезды в Джунглях».

Актриса также рассказала, что видела женщин, которые после развода могли бы еще встретить мужчину и выйти замуж, но они полностью отдались воспитанию детей, а обиды на мужчин они перекладывали на плечи своих малышей.

«Это страшные истории, поэтому, милые женщины, если хотите счастья своим детям, избегайте этого», — заявила Бочкарева.

Напомним, у актрисы есть два ребенка от первого брака. Сыну уже 18 лет, а дочери 16. В 2023 году она родила еще одного сына в браке с личным помощником Романом.

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#воспитание
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#стилист
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Убийство или суицид: опубликован результат следственной проверки смерти Яниса Тиммы
Следственная проверка показала, что экс-муж Седоковой Тимма покончил с собой
27 января 2025, 14:17

Янис Тимма (Фото: соцсети)

По данным следственной проверки, бывший супруг певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Проведенная проверка установила, что Янис Тимма покончил с собой. Какие-либо другие версии не подтвердились», — сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тиммы.

Напомним, латвийского баскетболиста нашли мертвым в Москве 17 декабря. Согласно официальной информации, причиной смерти стало самоубийство. Однако друг спортсмена, Марк Пугачев, утверждает, что к гибели баскетболиста могла быть причастна его бывшая жена, певица Анна Седокова.

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Аборт, разбитые семьи и романы с женатыми: расплата Натальи Гундаревой за грехи в молодости и старость в инвалидной коляске
27 января 2025, 14:12

Наталья Гундарева (Фото: скриншот т/п «Я очень люблю эту жизнь» ТК Культура)

Наталья Гундарева — советская и российская актриса театра и кино, удостоенная звания Народной артистки РСФСР. Эта актриса была одной из самых талантливых и успешных в своём деле. Она выступала на сцене, снималась в кино и даже озвучивала мультфильмы.
Платой за успех актрисы были неудачи в личной жизни и отсутствие детей. О творческой и личной жизни актрисы читайте в материале «Радио 1».

Могла стать инженером


Наталья Гундарева (Фото: скриншот т/п «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» 1tv.ru)

Наталья Гундарева появилась на свет в столице в 1948 году. Как и её родители, она после окончания школы хотела посвятить себя профессии инженера. Родители с детства прививали своей дочери любовь к театру. Наталья, будучи ещё совсем юной, посещала театральный кружок. Однако идея о том, чтобы стать актрисой и выступать на сцене или сниматься в кино, никогда не приходила ей в голову. Но благодаря упорству своего товарища, актёра Виктора Павлова, Наташа решила испытать судьбу и попробовать свои силы в Щукинском училище, и её приняли.

В 1971 году Гундарева завершила обучение под руководством Юрия Катина-Ярцева. В числе её однокурсников были такие талантливые молодые артисты, как Константин Райкин, Наталья Варлей и Юрий Богатырёв. Окончив учебное заведение, Наталья Гундарева начала свою профессиональную деятельность в театре имени Маяковского. С этого момента её карьера стремительно развивалась: она активно снималась в кино и играла в театральных постановках.

Личная жизнь

Наталья Гундарева (Фото: скриншот т/п «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» 1tv.ru)

В 1973 году, во время съёмок телевизионного спектакля «Обрыв», Наталья Гундарева познакомилась с режиссёром Леонидом Хейфецем. Тогда Хейфецу было около 40-ка, а Гундаревой – 25. Влюблённые официально зарегистрировали свой брак в ЗАГСе, и теперь они могли бы подумать о детях. Однако многочисленные предложения от режиссёров и заманчивые перспективы в актёрской карьере не позволяли Гундаревой уделять достаточно времени семье. Согласно некоторым сведениям, Гундарева даже делала аборт, приняв решение в пользу карьеры. Через 6 лет брак распался.

В 1979 году, когда Гундарева работала в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда», она познакомилась с актёром Виктором Корешковым, который играл её партнёра по сцене. Между ними вспыхнул роман, который был ярким и страстным. Ради Гундаревой Виктор Викторович даже разорвал отношения с Натальей Хорохориной, с которой он заключил брак ещё во время учёбы в университете. Вскоре они поженились, но их брак оказался недолгим.

После второго развода у Натальи Гундаревой завязался роман с актёром Сергеем Насибовым. Их отношения начались во время совместных репетиций в театре имени Маяковского. То, что актриса была на 10 лет старше, не стало препятствием для романа. Наталья вновь сыграла роль разлучницы. Насибов бросил свою супругу, Екатерину Дурову, дочь знаменитого актёра Льва Дурова, ради Гундаревой, однако отношения не переросли в брак и через 3 года завершились.

В 1986 году Гундарева начала встречаться с актёром Михаилом Филипповым. Они были знакомы уже давно, но до этого их связывала только дружба. Филиппов был женат на Ирине, дочери генерального секретаря Юрия Андропова, и пара воспитывала сына. После их развода Наталья и Михаил узаконили свои отношения. Как признавалась сама актриса, в этих отношениях она наконец-то почувствовала себя по-настоящему счастливой. Михаил Иванович и Наталья Георгиевна мечтали о совместных детях, но оказалось уже поздно.

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Трагичный финал


Наталья Гундарева (Фото: скриншот т/п «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» 1tv.ru)

До конца дней артистка жалела о сделанном в молодости аборте, но изменить ничего не могла. Она научилась говорить окружающим, что не желает иметь детей, и объясняла это тем, что театр может удовлетворить эту потребность. Однако близкие люди знали, что актриса считала отсутствие детей платой за свой успех.

В 2000 году, стремясь к успеху в карьере, актриса решила прибегнуть к услугам пластической хирургии, чтобы кардинально изменить свою внешность и выглядеть моложе. Наталья Гундарева не могла и предположить, что это может иметь фатальные последствия, ведь после операции она выглядела великолепно. Однако три часа, проведённые под общим наркозом, оказали губительное влияние на организм. Для Натальи было не важно, какую цену она заплатит. Главное — увидеть в зеркале отражение своей мечты. Изменения во внешности повлияли на состояние здоровья, Наталья столкнулась с последствиями операции: скачками давления, приступами и обмороками.

В 2001 году с Гундаревой случился инсульт. Она быстро оправилась и снова начала ходить, но вскоре её настиг второй инсульт. На этот раз последствия были более серьёзными, и актриса оказалась в инвалидном кресле. Это стало для неё настоящим ударом, она почувствовала себя запертой в клетке.

В течение трёх долгих лет Гундарева продолжала бороться за жизнь и возможность вернуться на сцену. Лишь немногие были свидетелями этой тяжёлой борьбы сильной женщины за свою жизнь и мечту. Муж ограничил круг общения, и Наталью Георгиевну навещали только близкие друзья. Рядом с ней всегда были сиделки, которые оказывали ей помощь во всём. Наталья Гундарева покинула этот мир 15 мая 2005 года в Москве, не дожив всего три месяца до своего 57-летия.

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Дженнифер Энистон отреагировала на слухи о романе с Бараком Обамой
Daily Mail: Актрису Дженнифер Энистон расстроили слухи о романе с Бараком Обамой
27 января 2025, 14:09

Дженнифер Энистон (Фото: соцсети)

Американская актриса Дженнифер Энистон удивлена слухам о романе с экс-президентом США Бараком Обамой. Как пишет The Daily Mail, ссылаясь на инсайдера, Энистон расстроена.
«Джен расстроена из-за Мишель, потому что она видела информацию о том, что брак Обамы находится под угрозой, и она не понаслышке знает, каково это — быть в центре подобных историй», — сказал источник.
Информатор добавил, что, по мнению Дженнифер, эта сплетня является самой странной, ведь она едва знает бывшего хозяина Белого дома, не говоря уже о том, чтобы с ним видеться.

Накануне вечером стало известно, что слухи о романе голливудской звезды и политика снова «разогрелись». Кстати, по словам информатора The Daily Mail, Энистон отреагировала на них, поскольку боится, что бездействие с ее стороны «подольет масла в огонь».

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«Мы хотим сохранить эту энергию»: вдова и дочь Владимира Левкина носят его одежду
27 января 2025, 13:50

Владимир Лёвкин и Марина Ичетовкина (Фото: соцсети)

Жена Владимира Левкина Маруся и их дочь Ника хранят самые светлые воспоминания о главе семьи и помогают друг другу пережить горе от его смерти.
Владимир Левкин умер в ноябре 2024 года после длительной борьбы с раком. Бывшему солисту группы «На-На» было 57 лет.

«Мы все скучаем, но для меня он всегда останется рядом. Мама ходит на кладбище, мне это не очень важно, потому что папа со мной. Он мне снился недавно. Я его спрашивала: "Ты еще придешь ко мне?". Он ответил: "Нет, я улетаю"», — отметила дочь певца.

Вдова Маруся рассказывает, что они с дочерью носят вещи Владимира. Таким образом, по ее словам, семья пытается сохранить энергию. Также в доме по-прежнему висят портреты Левкина.

Женщина рассказывает, что она часто посещает могилу супруга, так ей легче справиться с потерей.

Владимир и Маруся Левкины прожили в браке 15 лет.

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«Без обратного билета и без сил»: почему Бузова улетела из России и не выходит на связь
Бузова покинула Россию, не купив обратный билет, и не выходит на связь
27 января 2025, 13:26

Ольга Бузова (Фото: соцсети)

Телеведущая и певица Ольга Бузова после дня рождения внезапно решила сделать продолжительную паузу в работе. Несмотря на отдых в Дубае и Марокко, она чувствует себя усталой и отправилась в следующее путешествие, не купив обратный билет.
Бузова сообщила, что уехала в путешествие без обратного билета, а после перестала выходить на связь. Сейчас никто не знает, где отдыхает звезда.

«Не теряйте, улетаю без обратного билета и без сил. Когда выйду на связь, не знаю. Нужен детокс от всего. Человеку, который отдает себя людям, иногда необходимо наполнить себя. В последнее время я часто люблю оставаться одна. Хотя по-прежнему убеждена, что человеку нужен человек. Взяла много новой литературы и невероятное желание отдохнуть от всего и от всех», — написала Бузова в соцсети.

Фанаты забеспокоились и решили, что у девушки есть какая-то острая причина для отъезда, ведь она регулярно публикует сториз, где бы ни была. Подписчики предположили, что у Бузовой могут быть какие-то серьезные проблемы со здоровьем или же она сделала пластическую операцию и теперь вынуждена скрываться от любопытных глаз.

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Запои, болезнь дочери и конфликт с Михалковым: куда пропала актриса Татьяна Догилева, решившая стареть без диет и пластики
27 января 2025, 13:16

Татьяна Догилева (Фото: кадр из передачи «Темная сторона»)

Народная артистка РФ Татьяна Догилева недавно отпраздновала свое 67-летие. Актриса, которая прошла через многие трудности, не боится смотреть в будущее с улыбкой и не любит говорить о личном.
С какими трудностями пришлось столкнуться знаменитой артистке, какой конфликт произошел у Татьяны Догилевой и Никиты Михалкова, а также, что известно о ней сегодня, расскажет редакция «Радио 1».

Запои и временное исчезновение из кино


Самым тяжелым временем в жизни актрисы Татьяны Догилевой оказались «00-е» годы. В этот период один за другим в мир иной уходили ее близкие люди — отец, мама и родной брат. Эти печальные события негативно повлияли на жизнь Татьяны, в результате чего она стала страдать алкогольной зависимостью. По словам Догилевой, длительные запои привели к состоянию глубокой депрессии и забвения. Чтобы прийти в себя, ей даже пришлось пройти добровольное лечение в психиатрической клинике.

Фото: iStock/art159

В одиночку со своими проблемами артистка справиться не смогла, поэтому квалифицированная помощь была для нее жизненно необходима. После того как медики вывели Татьяну из длительного запоя и избавили от его последствий, она на протяжении двух лет не употребляла горячительные напитки.

Сама актриса признавалась, что дважды приходила на работу «под мухой», из-за этого репетиции приходилось переносить. Режиссеры знали о ее слабости, поэтому число перспективных предложений в театре и кино в разы уменьшилось. Начало «нулевых» стало для Догилевой кризисным и даже застойным периодом, однако она справилась и вернулась на большие экраны.

Что Догилева не поделила с Михалковым


В декабре 2010 года знаменитый режиссер Никита Михалков грозил исключить Татьяну Догилеву из Союза кинематографистов. Официальным поводом послужила неуплата членских взносов. Однако перед этим актриса выступила против возведения семиэтажной гостиницы в Малом Козихинском переулке и даже выходила на общественные пикеты в центре Москвы. Примечательно, что строительством как раз занималась студия Никиты Михалкова «ТриТэ».

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Получается, что Татьяна выступила против перестройки района Патриарших прудов и разрушения исторических зданий. Это был еще один сложный период в жизни актрисы, и она даже опасалась за свою жизнь и жизнь своих близких. В этой битве активисты проиграли, а от Догилевой отвернулись многие коллеги.

Лишний вес матери и анорексия дочери


На протяжении двух лет единственная дочь Татьяны Догилевой, тогда еще 13-летняя Екатерина, боролась с анорексией. Девушка планировала похудеть с 67 до 54 кг, но в итоге с весом 40 кг оказалась в больнице, где пролежала больше месяца. А весь процесс восстановления отнял у семьи почти 2 года жизни.

Екатерина долгое время отрицала болезнь, а потом поняла и попросила помощи у родителей. В результате дочери Догилевой удалось победить этот диагноз и вернуться к полноценной жизни. Девушка окончила актерские курсы в Кембридже, после чего в 2015 году — Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Вскоре после обучения девушка вышла замуж.

А вот сама знаменитая артистка с возрастом заметно набрала в весе. По ее словам, причиной лишнего веса является возраст, а сидеть на диетах она не собирается. Догилева также не скрывает, что 20 лет назад сделала неудачную пластическую операцию, в результате которое «ее перекосило». С того времени она больше не хочет подвергать свое тело хирургическим вмешательствам.

Татьяна Догилева (Фото: кадр из передачи «Ты не поверишь»)

Жизнь Татьяны Догилевой сегодня


Сегодня 67-летняя Татьяна Догилева нечасто появляется в кино. Как рассказывает артистка, порой она сама отказывается от интересных предложений режиссеров в силу своего возраста. Но при этом без работы она не сидит.

В 2022 году актриса появилась в фильмах «Анна К», «Многоэтажка», «Синдром жизни», «Гид и большие соблазны». А в 2023 году исполнила свою давнюю мечту и даже сыграла Бабу-ягу в «Волшебном участке».

Актриса разведена и менять семейное положение не планирует. Говорит, что ​наслаждается своей независимостью и свободой.

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#шоу-бизнес
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«Хотел поздравить со свадьбой, но было уже поздно»: Расторгуев об однодневном браке Матвиенко и Джуны
Расторгуев высказался об однодневном браке Игоря Матвиенко и ясновидящей Джуны
27 января 2025, 12:58

Фото: iStock/Елена Новикова

Композитор Игорь Матвиенко был женат на ясновидящей Джуне, однако брак продлился всего сутки. В рамках программы «Шоу Воли» на ТНТ Николай Расторгуев рассказал, что хотел поздравить друга со свадьбой, но не успел.
Ведущий Павел Воля задал композитору вопрос о его браке с Джуной.

«Да, была такая история», — подтвердил продюсер.

Но откровенничать на эту тему Матвиенко не захотел. При этом Николай Расторгуев отметил, что планировал поздравить его со свадьбой, однако опоздал.

«Хотел поздравить со свадьбой, но было уже поздно», — сказал Расторгуев.

Еще несколько лет назад Матвиенко охотно говорил о романе с Джуной. По его словам, он сделал ей предложение ради совместного творчества.

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#брак
#продюсер
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«Крайне слабое кино»: Логинов раскритиковал «Анору» с Юрием Борисовым
Актер Виктор Логинов считает «Анору» слабым кино из-за нераскрытых персонажей
27 января 2025, 12:01

Виктор Логинов (Фото: соцсети)

Режиссер и оператор фильма «Анора» не смогли раскрыть персонажей в киноленте, за которую актер Юрий Борисов номинирован на «Оскар». Об этом в соцсетях написал актер Виктор Логинов, известный по сериалу «Счастливы вместе». Он сделал акцент, что сами актеры безусловно талантливы.
«Простите. «Анора» — крайне слабое кино. Со всеми вытекающими. Вот о чем это кино? Молодая проститутка повелась на красивую жизнь и обломилась. Где арка хоть одного из персонажей? Нет там главного — любви. Никто никого не любит. Как у Довлатова», — считает Логинов.
Стоит еще раз подчеркнуть, что Логинов считает слабым именно фильм, а не коллег по цеху.

«…Они, безусловно, все талантливы, Дарья Екамасова прекрасна…» — добавил Логинов.

Юрий Борисов — первый российский актер, номинированный на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Номинация состоится в марте в Лос-Анджелесе.

Перед этим стало известно, за что коллеги невзлюбили Юрия Борисова, и как сейчас живет актер.

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#мир
#россия
#звёзды
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#шоу-бизнес
#новости
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