Стало известно, сколько Агата Муцениеце заплатит за рождение дочери
Актриса Агата Муцениеце планирует рожать в элитной клинике. По информации издания StarHit, стоимость услуг медицинского учреждения может составить несколько миллионов рублей.
Накануне Муцениеце показала эту клинику, где ранее рожали Елена Темникова, Оксана Самойлова и Анастасия Решетова. Роды в VIP-палате с полным сопровождением оценивают в два миллиона рублей.
При этом клиника предлагает и более бюджетные варианты. Минимальный Welcome-пакет стоит от 455 тысяч рублей. Другая программа, которая создаёт атмосферу домашних родов в джакузи или на специальной кровати, обойдётся от 600 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Напомним, что Муцениеце и музыкант Пётр Дранга ожидают девочку. Пара сообщила о беременности ещё до своей свадьбы.
