Стало известно, сколько Агата Муцениеце заплатит за рождение дочери

18 октября 2025, 13:08

Роды Агаты Муцениеце могут обойтись ей в 2 млн рублей

Агата Муцениеце (Фото: Instagram* @agataagata)

Актриса Агата Муцениеце планирует рожать в элитной клинике. По информации издания StarHit, стоимость услуг медицинского учреждения может составить несколько миллионов рублей.