Продажи билетов на выступление Вали Карнавал резко выросли за короткий срок
Ситуация с продажей билетов на концерт Вали Карнавал вызвала обсуждение в Сети. Как сообщает XONEWS, накануне в 14:53 редакция сделала скриншот с сайта продажи билетов, на котором было видно, что большая часть мест на мероприятие оставалась свободной.
Однако уже спустя сутки картина заметно изменилась — значительная часть билетов стала отображаться как выкупленная. По данным издания, за короткий промежуток времени было продано больше билетов, чем за предыдущие два месяца продаж.
При этом точная причина такого резкого скачка пока остаётся неизвестной. Изменения могут быть связаны с особенностями работы билетного сервиса, обновлением информации о доступных местах или другими техническими причинами. Также неизвестно, были ли некоторые категории билетов временно скрыты из продажи. Представители Вали Карнавал и организаторы концерта ситуацию пока не комментировали.
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