Продажи билетов на выступление Вали Карнавал резко выросли за короткий срок

20 июля 2026, 21:29

Валя Карнавал за сутки продала больше билетов на концерт, чем за два месяца

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Ситуация с продажей билетов на концерт Вали Карнавал вызвала обсуждение в Сети. Как сообщает XONEWS, накануне в 14:53 редакция сделала скриншот с сайта продажи билетов, на котором было видно, что большая часть мест на мероприятие оставалась свободной.