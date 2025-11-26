Достижения.рф

Лопес на свадьбе миллиардера в Индии: сверкающее платье, драгоценности и идеальный макияж

Дженнифер Лопес блистала на роскошной индийской свадьбе в образе богини сари
Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)

В Индии прошло масштабное свадебное торжество Нетры — дочери главы фармацевтической корпорации Ingenus Pharmaceuticals Рамы Раджу Мантены — и предпринимателя Вамси Гадираджу. Об этом сообщает Super.



На фото с третьего дня празднеств поклонники заметили 56-летнюю Дженнифер Лопес, которая выступила на свадьбе и стала одной из самых обсуждаемых гостей.

Для вечера Лопес выбрала эффектный, максимально роскошный наряд: сверкающее платье, стилизованное под индийское сари, украшенное драгоценностями и дополненное крупным ожерельем, серьгами и традиционным аксессуаром для головы.

Дженнифер Лопес (Фото: Instagram* / @jlo)
Завершили образ гладкая причёска и утончённый вечерний макияж — все вместе создало по-настоящему королевский впечатляющий лук.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0