Лопес на свадьбе миллиардера в Индии: сверкающее платье, драгоценности и идеальный макияж
В Индии прошло масштабное свадебное торжество Нетры — дочери главы фармацевтической корпорации Ingenus Pharmaceuticals Рамы Раджу Мантены — и предпринимателя Вамси Гадираджу. Об этом сообщает Super.
На фото с третьего дня празднеств поклонники заметили 56-летнюю Дженнифер Лопес, которая выступила на свадьбе и стала одной из самых обсуждаемых гостей.
Для вечера Лопес выбрала эффектный, максимально роскошный наряд: сверкающее платье, стилизованное под индийское сари, украшенное драгоценностями и дополненное крупным ожерельем, серьгами и традиционным аксессуаром для головы.
Завершили образ гладкая причёска и утончённый вечерний макияж — все вместе создало по-настоящему королевский впечатляющий лук.
Читайте также: