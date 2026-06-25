«Может покорить сердца»: Волочкова призналась в одной мечте, связанной с SHAMAN
ОСН: Волочкова заявила о желании спеть дуэтом с SHAMAN
Балерина Анастасия Волочкова вновь заявила о желании спеть вместе с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.
Балерина призналась, что давно мечтает появиться на одной сцене с молодым исполнителем. Она считает, что их дуэт мог бы стать «очень зрелищным и незабываемым».
«Я знаю, что Ярослав — сильный вокалист, но говорят, что и у меня голос неплохой. Я уверена, что наш дуэт мог бы покорить сердца многих зрителей. У меня есть новые песни, которые я хочу спеть с ним», — поделилась Волочкова.Она также отметила, что продолжает совершенствовать вокал и работает над новым альбомом. Сам артист пока никак не отреагировал на предложение танцовщицы.