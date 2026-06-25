«Может покорить сердца»: Волочкова призналась в одной мечте, связанной с SHAMAN

25 июня 2026, 15:22

ОСН: Волочкова заявила о желании спеть дуэтом с SHAMAN

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Балерина Анастасия Волочкова вновь заявила о желании спеть вместе с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.





Балерина призналась, что давно мечтает появиться на одной сцене с молодым исполнителем. Она считает, что их дуэт мог бы стать «очень зрелищным и незабываемым».

«Я знаю, что Ярослав — сильный вокалист, но говорят, что и у меня голос неплохой. Я уверена, что наш дуэт мог бы покорить сердца многих зрителей. У меня есть новые песни, которые я хочу спеть с ним», — поделилась Волочкова.