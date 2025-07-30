Ида Галич стала мамой во второй раз
Ида Галич родила девочку от бизнесмена Олега Ледвича
Ида Галич родила девочку от бизнесмена Олега Ледвича. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.
Роды проходили в клиническом госпитале «Мать и Дитя». По словам телеведущей, ей потребовалось ровно пять лет, чтобы вернуться в стены роддома.
«С этой девочкой мы пересекли экватор, отправились изучать Антарктиду, провели огромное количество мероприятий, сняли какое-то невероятное число проектов, очень много путешествовали и наслаждались жизнью», — написала Галич в своем блоге.
По словам Иды, дочь родилась в день рождения ее брата Алана.
Напомним, в конце 2023 года стало известно о романе Иды Галич с бизнесменом Олегом Ледвичем. 1 января этого года ведущая объявила о помолвке с Ледвичем, а через несколько недель сообщила, что ждет второго ребенка.