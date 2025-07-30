Ида Галич стала мамой во второй раз

30 июля 2025, 12:23

Ида Галич родила девочку от бизнесмена Олега Ледвича

Ида Галич (Фото: Telegram @GALICH_onok)

Ида Галич родила девочку от бизнесмена Олега Ледвича. Об этом звезда сообщила в своем Telegram-канале.





Роды проходили в клиническом госпитале «Мать и Дитя». По словам телеведущей, ей потребовалось ровно пять лет, чтобы вернуться в стены роддома.





«С этой девочкой мы пересекли экватор, отправились изучать Антарктиду, провели огромное количество мероприятий, сняли какое-то невероятное число проектов, очень много путешествовали и наслаждались жизнью», — написала Галич в своем блоге.