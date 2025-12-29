Достижения.рф

ФНС добралась до Тарасова: у футболиста обнаружили налоговый долг

Дмитрий Тарасов задолжал ФНС почти 250 тысяч рублей
Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @tarasov23)

После истории с Пашу внимание налоговой службы привлёк и футболист Дмитрий Тарасов.



Как стало известно «Звездачу», у спортсмена образовалась задолженность перед ФНС по индивидуальному предпринимательству — более 243 тысяч рублей.

Сумма долга составляет 243 329 рублей. При этом сам Тарасов, судя по соцсетям, начал день максимально бодро: он отправился на интенсивную тренировку по боксу, которая стала для него последней в уходящем году.

Футболист пожелал подписчикам хорошего дня и дал понять, что настроен решительно — по его словам, теперь все недоброжелатели будут побеждены силой.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0