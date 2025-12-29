ФНС добралась до Тарасова: у футболиста обнаружили налоговый долг
После истории с Пашу внимание налоговой службы привлёк и футболист Дмитрий Тарасов.
Как стало известно «Звездачу», у спортсмена образовалась задолженность перед ФНС по индивидуальному предпринимательству — более 243 тысяч рублей.
Сумма долга составляет 243 329 рублей. При этом сам Тарасов, судя по соцсетям, начал день максимально бодро: он отправился на интенсивную тренировку по боксу, которая стала для него последней в уходящем году.
Футболист пожелал подписчикам хорошего дня и дал понять, что настроен решительно — по его словам, теперь все недоброжелатели будут побеждены силой.
