ФНС обвиняет мужа певицы Алексы в неуплате налогов

Алекса и Вячеслав Дайчев (Фото: соцсети)
Муж певицы Алексы Вячеслав Дайчев попал в позорный список налоговых должников. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, фитнес-тренер не доплатил в казну 1,7 миллиона рублей.
Бывшая возлюбленная рэпера и бизнесмена Тимати Александра Чвикова, выступающая под творческим псевдонимом Алекса, уже пять лет состоит в отношениях с Дайчевым, напоминает телеграм-канал Mash. Тот в своё время оставил беременную жену радии завидной, богатой и знаменитой невестой. Пара воспитывает дочь, пропагандирует здоровый образ жизни и занимается инфоцыганским промыслом в социальных сетях.
Алекса пыталась возродить певческую карьеру, но два новых трека публике как-то совсем «не зашли». После этого бывшая участница группы «Фабрика» вернулась к продаже марафонов и различных курсов на запрещённых ресурсах.
Даайчев с завидной регулярностью создаёт супруге финансовые проблемы. Например, в прошлом году он «кинул» на полтора миллиона бизнесмена Умара Джабраилова. Тот вложился в дело Вячеслава, открыл ему доступ к своему счёту, а тренер, по словам партнёра, просто украл деньги.
До этого Дайчев повесил долги по своему ИП на собственную мать. Теперь вот уличён в неуплате налогов на сумму 1,7 миллиона рублей. Можно ещё вспомнить неоплаченные штрафы ГИБДД, но это уже мелочи — всего 50 тысяч рублей. При этом в социальных сетях — роскошная жизнь, брендовые вещи и путешествия в разные страны. А ещё благотворительность. Недавно Дайчев зарегистрировал фонд помощи онкологическим больным. Судя по всему вышесказанному, вкладчикам, спонсорам и благотворителям следует соблюдать крайнюю осторожность.
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Бывшая возлюбленная Тимати вышла замуж за фитнес-тренера
Алекса пыталась возродить певческую карьеру, но два новых трека публике как-то совсем «не зашли». После этого бывшая участница группы «Фабрика» вернулась к продаже марафонов и различных курсов на запрещённых ресурсах.
Даайчев с завидной регулярностью создаёт супруге финансовые проблемы. Например, в прошлом году он «кинул» на полтора миллиона бизнесмена Умара Джабраилова. Тот вложился в дело Вячеслава, открыл ему доступ к своему счёту, а тренер, по словам партнёра, просто украл деньги.
До этого Дайчев повесил долги по своему ИП на собственную мать. Теперь вот уличён в неуплате налогов на сумму 1,7 миллиона рублей. Можно ещё вспомнить неоплаченные штрафы ГИБДД, но это уже мелочи — всего 50 тысяч рублей. При этом в социальных сетях — роскошная жизнь, брендовые вещи и путешествия в разные страны. А ещё благотворительность. Недавно Дайчев зарегистрировал фонд помощи онкологическим больным. Судя по всему вышесказанному, вкладчикам, спонсорам и благотворителям следует соблюдать крайнюю осторожность.
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Александр Бойцов