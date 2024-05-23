Отказ от трусов, «секрет» слабительного и сон на подоконнике: странные привычки звезд

Фото: РИА Новости / Антон Белицкий
Певец SHAMAN заявил, что не носит нижнее белье. Как считает исполнитель, надевать трусы нет смысла, поэтому он их не покупает.
В материале «Радио 1» расскажем о других странных привычках знаменитостей.
Сам он заявил, что ему нижнее белье не нужно.
В беседе с «7 Дней» Киркоров рассказал, что Новый год является любимым праздником его семьи, а ёлку он не убирает, чтобы «не расставаться с этим чудом».
Она также призналась, что не пользуется уходовой косметикой. Асмус никогда не наносит маски, патчи, скрабы, не делает пилинги и массажи для лица. Актриса отказалась от косметических процедур после неудачного грима на съёмках фильма, так как после снятия макияжа её кожа покрылась сыпью.
Неизвестно, пользуется ли Пугачева «секретным оружием» сейчас, ведь она почти не дает концерты.
Волочкова публиковала снимки в шпагате на яхтах, на перилах, сеновале, в гамаке, на пляжных лежаках и на берегу моря. Стоит отметить, общая длина любимой позы Анастасии составляет 260 сантиметров.
Однажды балерина показала растяжку у памятника советскому истребителю, подняв одну ногу на крыло самолета. Поступок Волочковой спровоцировал волну негатива, многие сочли это пренебрежением к памяти героев Великой Отечественной войны. На что артистка заявила, что ей «абсолютно до фонаря», что о ней подумают.
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
SHAMAN — «Долой трусы»Артист поделился, что иногда во время концертов фанатки кидают ему на сцену не только футболки, но бюстгальтеры с трусами. Певец отмечает, что не видит в этом ничего плохого. Как считает SHAMAN, люди иногда должны иметь возможность отвести душу и «похулиганить».
Сам он заявил, что ему нижнее белье не нужно.
«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы — а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», — сказал певец.
Вечная ёлка Филиппа КиркороваКороль российской эстрады зависим от социальных сетей. Каждое утро певец начинает со скроллинга новостных лент и мессенджеров. У Киркорова нашлась еще одна странность — у него круглый год стоит новогодняя елка.
В беседе с «7 Дней» Киркоров рассказал, что Новый год является любимым праздником его семьи, а ёлку он не убирает, чтобы «не расставаться с этим чудом».
Киркоров назвал Успенскую попрошайкой, выклянчивающей дорогие подарки
Любительница молока ЛолитаЛолита Милявская фанатка необычного утреннего ритуала. После пробуждения она выкуривает сигарету, после чего выпивает целый литр молока. Певица также говорила, что в качестве диеты съедает острую курицу, а затем запивает молоком. Однажды она даже выходила с пакетом молока на сцену фестиваля «Новая волна».
Брезгливая Кристина АсмусИз-за брезгливости Асмус никогда не умывается обычной водопроводной водой, а использует хлоргексидин. Во время мытья волос девушка держит голову вниз, чтобы капли воды не попадали на лицо.
Она также призналась, что не пользуется уходовой косметикой. Асмус никогда не наносит маски, патчи, скрабы, не делает пилинги и массажи для лица. Актриса отказалась от косметических процедур после неудачного грима на съёмках фильма, так как после снятия макияжа её кожа покрылась сыпью.
Клептоманка Виктория БоняБлогер призналась, что страдает клептоманией. В 2021 году в соцсетях она поделилась с поклонниками фактом, что любит воровать из гостиниц и отелей, где останавливается, роскошные халаты.
«Я одна тырю халаты в отелях? Когда халаты классные, я не могу упустить этот момент», — написала Боня в своем аккаунте в Instagram*.Боня не боится преследования по закону. Бывшая гражданская супруга сына состоятельного предпринимателя Алекса Смерфита, разумеется, может позволить себе качественную домашнюю одежду, но «тырит» ради удовольствия, что свойственно клептоманам.
Слабительное для Аллы ПугачевойВ 2019 году музыкальный критик Артур Гаспарян рассказал в программе «Ты не поверишь» на НТВ, что примадонна пьет слабительное для голоса. По его словам, Пугачева расстраивалась, что нельзя часто пить слабительное, поскольку оно негативно влияет на почки и печень.
Неизвестно, пользуется ли Пугачева «секретным оружием» сейчас, ведь она почти не дает концерты.
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Любительница шпагата Анастасия ВолочковаБалерина давно перестала танцевать в Большом театре, но до сих пор не перестает демонстрировать миру свою растяжку. Волочкова любит садиться на фирменный шпагат везде, где возможно (и невозможно).
Волочкова публиковала снимки в шпагате на яхтах, на перилах, сеновале, в гамаке, на пляжных лежаках и на берегу моря. Стоит отметить, общая длина любимой позы Анастасии составляет 260 сантиметров.
Однажды балерина показала растяжку у памятника советскому истребителю, подняв одну ногу на крыло самолета. Поступок Волочковой спровоцировал волну негатива, многие сочли это пренебрежением к памяти героев Великой Отечественной войны. На что артистка заявила, что ей «абсолютно до фонаря», что о ней подумают.
Страсть к подоконникам Димы БиланаОднажды певец попал в больницу с высокой температурой, откуда опубликовал фото с интересным фактом о себе.
«Сколько себя помню, да и все детство прошло на подоконнике, даже спать на них мог, предварительно хапнув подушку! Так эта привычка и осталась», — поделился Билан.
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Алина Юрчак