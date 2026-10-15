ФНС России ликвидирует компанию Нурлана Сабурова

15 октября 2026, 13:37

SHOT: ФНС России исключит компанию Нурлана Сабурова из ЕГРЮЛ

Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Налоговая служба запустила процедуру исключения ООО «Сабр Продакшн» из ЕГРЮЛ. Об этом сообщается 15 октября.