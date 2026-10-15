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ФНС России ликвидирует компанию Нурлана Сабурова

SHOT: ФНС России исключит компанию Нурлана Сабурова из ЕГРЮЛ
Нурлан Сабуров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Налоговая служба запустила процедуру исключения ООО «Сабр Продакшн» из ЕГРЮЛ. Об этом сообщается 15 октября.



По данным SHOT, соответствующее решение приняли 12 числа. Компания принадлежала 34-летнему стендап-комику Нурлану Сабурову, который выступал её единственным учредителем.

ООО зарегистрировали в апреле прошлого года для производства видеоконтента. За прошлый год фирма показала выручку в 16 млн рублей при прибыли 14.

Отмечается, что компания появилась у Сабурова всего за три недели до его задержания в Шереметьево, причиной которого стали проблемы с миграционным законодательством. В начале февраля комика вновь задержали в аэропорту — ему запретили въезд в Россию на 50 лет.

В настоящее время Сабуров проживает в Казахстане, где продолжает выступать с концертами. В России он продал свой элитный внедорожник за 10 млн рублей, однако сохранил дом с участком площадью 1285 квадратных метров в подмосковной Истре. Оценочная стоимость этой недвижимости составляет порядка 115 млн рублей.

Никита Кротов

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