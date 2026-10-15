ФНС России ликвидирует компанию Нурлана Сабурова
Налоговая служба запустила процедуру исключения ООО «Сабр Продакшн» из ЕГРЮЛ. Об этом сообщается 15 октября.
По данным SHOT, соответствующее решение приняли 12 числа. Компания принадлежала 34-летнему стендап-комику Нурлану Сабурову, который выступал её единственным учредителем.
ООО зарегистрировали в апреле прошлого года для производства видеоконтента. За прошлый год фирма показала выручку в 16 млн рублей при прибыли 14.
Отмечается, что компания появилась у Сабурова всего за три недели до его задержания в Шереметьево, причиной которого стали проблемы с миграционным законодательством. В начале февраля комика вновь задержали в аэропорту — ему запретили въезд в Россию на 50 лет.
В настоящее время Сабуров проживает в Казахстане, где продолжает выступать с концертами. В России он продал свой элитный внедорожник за 10 млн рублей, однако сохранил дом с участком площадью 1285 квадратных метров в подмосковной Истре. Оценочная стоимость этой недвижимости составляет порядка 115 млн рублей.
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