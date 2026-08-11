ФНС вновь зафиксировала у Оксаны Самойловой долг в размере 1,3 млн рублей
У блогерши Оксаны Самойловой снова возник долг перед налоговой службой. Выяснилось, что экс-супруга рэпера Джигана не перечислила ФНС 1,3 миллиона рублей, а ведомство числит эту задолженность за ИП Самойловой.
Известно, что у Оксаны уже возникали проблемы с налогами — тогда её долг составлял почти 4,5 миллиона рублей. Сама блогерша объясняла ситуацию недочётами бухгалтерии. В июле она урегулировала все вопросы, но сейчас снова оказалась в перечне должников ФНС.
Как сообщает «Газета.Ru», недавно Самойлова сохранила свою косметическую компанию «Семми Бьюти» — фирма находилась на стадии ликвидации из-за финансовых проблем. Теперь предприятие снова работает.
Основной источник дохода бизнесвумен — социальные сети. Ассоциация блогеров и агентств (АБА) сообщала, что один рекламный пост в аккаунте Самойловой в MAX стоит чуть более трёх миллионов рублей. Это делает её прайс самым высоким среди знаменитостей. Второе место занимает Влад А4 с ценой 2,5 миллиона, третье — Клава Кока с 2,2 миллиона рублей.
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