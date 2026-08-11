ФНС вновь зафиксировала у Оксаны Самойловой долг в размере 1,3 млн рублей

11 августа 2026, 20:08

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

У блогерши Оксаны Самойловой снова возник долг перед налоговой службой. Выяснилось, что экс-супруга рэпера Джигана не перечислила ФНС 1,3 миллиона рублей, а ведомство числит эту задолженность за ИП Самойловой.