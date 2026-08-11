«Трэш-фрики нужны там»: Глава ФПБК дал Инстасамке совет на выезд из России
Глава ФПБК Бородин заявил, что уход Инстасамки не нанесёт ущерба России
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что уход певицы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Еропкина) не нанесёт России ущерба. Он посоветовал певице навсегда остаться на Западе.
В беседе с NEWS.ru Бородин заявил, что артистка совершит ошибку, если попытается вернуться в российский шоу-бизнес после гастролей за рубежом.
«Мы ничего не теряем. Слава Богу, что она уезжает. Назвать её песни творчеством я не могу по одной причине: они не несут ценностей. Я думаю, нам стоит просто проводить её в одну сторону. Пусть едет, там трэш-фрики нужны и, скорее всего, пользуются спросом», — подчеркнул Виталий Николаевич.Глава ФПБК сообщил, что Дарья не имеет заслуженного звания и не приносит обществу пользы. Он убеждён, что её заявления об отъезде в СМИ — лишь манипуляция. Кроме того, Бородин отметил, что певица раньше приходила в Общественную палату, а теперь объявила о переезде и намерении петь матерные песни на английском.