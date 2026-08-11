Стало известно, какое наказание грозит Волочковой за скандал в аэропорту

11 августа 2026, 19:10

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Юрист Андрей Князев сообщил, что балерине Анастасии Волочковой грозит штраф до 300 тысяч рублей за вред деловой репутации и включение в чёрный список пассажиров после скандала в аэропорту.





В беседе с «Абзацем» специалист отметил, что оскорбления со стороны артистки дают авиакомпании основания для иска по статье 152 ГК РФ.



По словам эксперта, суды обычно взыскивают 100–300 тысяч рублей, но для компании важнее победа и публичное опровержение. Князев добавил, что перевозчик вправе запретить Волочковой летать своими рейсами.

«Аэрофлот имеет законное право самостоятельно принять решение и внести человека в список нежелательных пассажиров. За оскорбления и дебош вполне можно попасть в такой чёрный список. В этом случае ей просто запретят летать рейсами конкретно этого перевозчика, балерине придётся пользоваться услугами других авиакомпаний», — сообщил юрист.