ФНС закрыла бизнес музыканта Васи Обломова* в России
Федеральная налоговая служба полностью ликвидировала ИП музыканта Васи Обломова*. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, бизнес Василия Гончарова* (настоящее имя артиста), связанный с «деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений», закрыло ростовское отделение ФНС. Причиной для этого стало заявление самого музыканта.
Напомним, Вася Обломов* прославился благодаря песне «Еду в Магадан» в 2010 году. После начала российской спецоперации на Украине музыкант покинул родину и переехал вместе с семьёй в США, где и живёт на сегодняшний день. В апреле текущего года его признали иноагентом.
Читайте также: