ФНС затребовала от мертвого отца Филиппа Киркорова уплаты долга

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Федеральная налоговая служба имеет претензии к отцу Филиппа Киркорова. В суд подан иск на покойного Бедроса Филипповича, который скончался в марте этого года в возрасте 92 лет.
Налоговые органы требуют выплатить 31 тысячу рублей, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, без погашения долга певец Филипп Киркоров не сможет получить в наследство трехкомнатную квартиру на Курской в Москве.
В этой квартире Филипп проживал с бывшей супругой Аллой Пугачевой после бракосочетания в 1994 году. Элитное жилье оценивается в районе 80–100 миллионов рублей.
Певец по закону сможет вступить наследственные права на квартиру лишь через полгода на случай объявления еще претендентов.
Ранее Филипп в Сети опубликовал свой дизайнерский кулич, стоимость которого оценивается в 100 тысяч рублей. Певец подвергся жесткой критике за такое расточительство.
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В этой квартире Филипп проживал с бывшей супругой Аллой Пугачевой после бракосочетания в 1994 году. Элитное жилье оценивается в районе 80–100 миллионов рублей.
Певец по закону сможет вступить наследственные права на квартиру лишь через полгода на случай объявления еще претендентов.
Ранее Филипп в Сети опубликовал свой дизайнерский кулич, стоимость которого оценивается в 100 тысяч рублей. Певец подвергся жесткой критике за такое расточительство.
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Самиров Рамиль