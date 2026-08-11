Фонд имени Олега Ефремова накопил долги на 9,6 млн рублей

11 августа 2026, 09:41

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Судебные приставы пытаются взыскать с Фонда имени Олега Ефремова почти 10 млн рублей. Организация задолжала по налогам и судебным решениям, а операции по ее счетам ограничили. Об этом сообщает «База».