Фонд имени Олега Ефремова накопил долги на 9,6 млн рублей
Судебные приставы пытаются взыскать с Фонда имени Олега Ефремова почти 10 млн рублей. Организация задолжала по налогам и судебным решениям, а операции по ее счетам ограничили. Об этом сообщает «База».
Фонд поддерживает культурные и творческие проекты. В 2000 году его учредила Анастасия Ефремова, дочь актера Олега Ефремова. Михаил Ефремов входил в число совладельцев, однако после заключения перестал участвовать в руководстве структурой.
Организация заключила соглашения с несколькими театрами о проведении постановок, но не выполнила финансовые обязательства в полном объеме. Споры перешли в суды.
В 2023 году кредиторы пытались запустить процедуру банкротства фонда. Суд прекратил дело, поскольку у заявителей не оказалось средств для оплаты необходимых расходов.
Приставы открыли несколько исполнительных производств. Самое раннее относится к 2018 году. Общая сумма претензий достигла 9,6 млн рублей. По части дел взыскание прекратили: у фонда не нашли имущества, на которое можно обратить взыскание, и не установили источники для погашения задолженности.
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