«Ни при каких обстоятельствах не могу»: адвокат обвиняемого в изнасилованиях P.Diddy отказался представлять рэпера в суде

Наоми Кэмпбелл и P.Diddy/Шон Комбс (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Адвокат обвиняемого в изнасилованиях несовершеннолетних рэпера и продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) Энтони Рикко отказался представлять его в суде, сообщило издание The Sun, ссылаясь на заявление защитника.
Накануне представитель P.Diddy подал ходатайство об отказе от адвокатской работы в суд Нью-Йорка.
Еще Энтони Рикко отметил, что его решение отказаться представлять рэпера в суде позволит продолжить рассмотрение дела и начать судебный процесс быстрее.
Стоит напомнить, что 17 сентября 2024 года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете.
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«Хотя я предоставил Шону Комбсу высокий уровень юридического представительства, какого требует суд суд, я ни при каких обстоятельствах не могу продолжать эффективно выступать в качестве адвоката Шона Комбса», — обратил внимание адвокат.
Еще Энтони Рикко отметил, что его решение отказаться представлять рэпера в суде позволит продолжить рассмотрение дела и начать судебный процесс быстрее.
Стоит напомнить, что 17 сентября 2024 года P. Diddy задержали в Нью-Йорке по подозрению в сексуальном насилии, торговле людьми и рэкете.
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Ольга Енгалычева