Ким Кардашьян сообщила о смерти любимой бабушки

16 июля 2026, 23:30

Бабушка Ким Кардашьян Мэри Джо Кэмпбелл умерла в возрасте 91 года

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

В семье Кардашьян — Дженнер произошло горе. На 92-м году жизни скончалась Мэри Джо Кэмпбелл — мама Крис Дженнер и бабушка Ким, Кортни, Хлои, Роб и Кендалл с Кайли Дженнер. О её смерти сообщила Ким Кардашьян, посвятив бабушке трогательный пост в соцсетях.





Звезда опубликовала серию архивных фотографий и призналась, что Мэри Джо была для неё не только бабушкой, но и лучшей подругой, человеком, с которым она могла обсудить всё на свете.





«Моя любимая бабушка Эм Джей, моя лучшая подруга, моя собеседница для всех сплетен, моя родственная душа… Ты научила всех нас тому, насколько важна семья, и эти ценности навсегда останутся с нами. Именно ты показала мне, что значит быть трудолюбивой и успешной бизнесвумен. Ты дала мне мою первую работу — в своём магазине в Сан-Диего — и научила меня трудолюбию, стойкости и уверенности в себе. Эти уроки я пронесу через всю жизнь», — написала Ким.