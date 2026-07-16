Ким Кардашьян сообщила о смерти любимой бабушки
Бабушка Ким Кардашьян Мэри Джо Кэмпбелл умерла в возрасте 91 года
В семье Кардашьян — Дженнер произошло горе. На 92-м году жизни скончалась Мэри Джо Кэмпбелл — мама Крис Дженнер и бабушка Ким, Кортни, Хлои, Роб и Кендалл с Кайли Дженнер. О её смерти сообщила Ким Кардашьян, посвятив бабушке трогательный пост в соцсетях.
Звезда опубликовала серию архивных фотографий и призналась, что Мэри Джо была для неё не только бабушкой, но и лучшей подругой, человеком, с которым она могла обсудить всё на свете.
«Моя любимая бабушка Эм Джей, моя лучшая подруга, моя собеседница для всех сплетен, моя родственная душа… Ты научила всех нас тому, насколько важна семья, и эти ценности навсегда останутся с нами. Именно ты показала мне, что значит быть трудолюбивой и успешной бизнесвумен. Ты дала мне мою первую работу — в своём магазине в Сан-Диего — и научила меня трудолюбию, стойкости и уверенности в себе. Эти уроки я пронесу через всю жизнь», — написала Ким.По словам предпринимательницы, именно бабушка всегда поддерживала её, верила в неё и была человеком, рядом с которым она чувствовала себя в безопасности. Ким также с теплотой вспомнила чувство юмора Мэри Джо и пошутила, что уверена: даже сейчас бабушка продолжает следить за публикациями семьи со своего «секретного» аккаунта в соцсетях — так же, как делала при жизни.
Причина смерти Мэри Джо Кэмпбелл не раскрывается. Зрители реалити-шоу «Семейство Кардашьян» хорошо знали Эм Джей по её появлениям в проекте, где она запомнилась остроумием, харизмой и особенно тёплыми отношениями с детьми и внуками семьи.