Фото на шпагате вызвало споры: Николу Пельтц обвинили в намёке на Викторию Бекхэм
Никола Пельтц оказалась в центре обсуждений после новой публикации в соцсетях. Звезда поделилась снимком, на котором демонстрирует отличную растяжку, выполняя поперечный шпагат. Однако внимание пользователей привлекла не только её физическая форма.
Многие подписчики увидели в этом посте скрытый подтекст и предположили, что таким образом Пельтц могла задеть свою свекровь — Викторию Бекхэм. Ранее она неоднократно публиковала похожие фото с демонстрацией гибкости, что и стало поводом для сравнений.
На снимке Никола предстала в лаконичном образе — чёрной кофте и мини-шортах, с собранными в пучок волосами. Несмотря на нейтральный стиль, пользователи соцсетей начали активно обсуждать возможное соперничество внутри звёздной семьи.
Реакция аудитории оказалась неоднозначной: одни восхитились формой актрисы и поддержали её, другие же обвинили в попытке конкурировать с Викторией и искать внимание через подобные публикации. Сама Пельтц никак не прокомментировала догадки подписчиков.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России