Тейлор Свифт готовит свадьбу мечты: две локации и 150 гостей
Тейлор Свифт и Трэвис Келси активно готовятся к предстоящей свадьбе, которая, по данным инсайдеров, состоится уже этим летом. Об этом сообщает издание Us.
Пара полностью вовлечена в организацию торжества и принимает все решения вместе, тщательно продумывая каждую деталь.
Из-за внушительного списка гостей влюблённые решили провести праздник сразу на двух площадках. Основная часть мероприятий пройдёт в особняке Свифт в Род-Айленде, а также в роскошном отеле Ocean House, расположенном неподалёку на побережье. Такой формат позволит разделить церемонию и более приватные события, сохранив комфорт для всех приглашённых.
Ожидается, что на свадьбе соберётся около 150 гостей, среди которых будет немало знаменитостей. Дата торжества — 13 июня — выбрана не случайно: для певицы это число имеет особое значение и считается счастливым.
Также сообщается, что дизайнеры уже завершают работу над эксклюзивным свадебным платьем для артистки. При этом Свифт решила отказаться от традиции с подружками невесты, однако планирует устроить девичник для самых близких подруг накануне праздника.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России