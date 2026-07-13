Столичный суд изменил адрес проживания блогера Валерии Чекалиной
Московский суд изменил место жительства блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом сообщает РЕН ТВ.
Судья принял решение удовлетворить ходатайство стороны защиты. Ранее появилась информация, что загородный дом семьи Чекалиных сменил собственника. Особняк купил адвокат Владимир Х. по цене ниже рыночной. Это позволило Валерии полностью закрыть долги по налогам и избежать банкротства.
В отношении блогера продолжают расследовать уголовное дело о возможном выводе за рубеж более 250 млн рублей. Брат Валерии Родион заявил, что ситуация усложнилась из-за смены судьи. Он попросил не верить слухам и отметил, что Валерии сейчас важна поддержка.
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