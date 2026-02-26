Фотосессия в Танзании вызвала волну хейта в адрес Оксаны Самойловой
Оксана Самойлова столкнулась с критикой подписчиков после публикации откровенных снимков, сделанных во время семейного путешествия в Танзанию. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
37-летняя блогерша отправилась на отдых вместе с детьми, однако нашла время и для фотосессии, кадры из которой появились в её личном блоге.
Некоторые пользователи соцсетей посчитали выбранные образы слишком провокационными для семейной поездки. В комментариях многие отметили, что, по их мнению, Самойловой стоит больше соответствовать роли примера для старших дочерей, а не сосредотачиваться на подобном контенте и самопродвижении.
Обсуждение снимков быстро переросло в активные споры: часть аудитории поддержала блогершу, напомнив, что она вправе самостоятельно выбирать формат своего контента и образ жизни.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России