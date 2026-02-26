Фотосессия в Танзании вызвала волну хейта в адрес Оксаны Самойловой

26 февраля 2026, 20:31

Оксану Самойлову раскритиковали за откровенные фото из семейного отпуска

Оксана Самойлова (Фото: Instagram* / @samoylovaoxana)

Оксана Самойлова столкнулась с критикой подписчиков после публикации откровенных снимков, сделанных во время семейного путешествия в Танзанию. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».