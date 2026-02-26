«Расстаёмся и ссоримся куда чаще»: Navai прокомментировал разрыв с Настей Мироновой

26 февраля 2026, 19:18

Navai высказался о слухах про разрыв с Настей Мироновой

Navai и Настя Миронова (Фото: Instagram* / @mironovanastasiia)

Navai прокомментировал в соцсетях появившиеся слухи о расставании с Настей Мироновой и заявил, что информация в СМИ оказалась недостоверной.





Артист объяснил, что в День святого Валентина действительно проводил время в клубе с друзьями, однако причиной стала вовсе не окончательная точка в отношениях, а обычная ссора.



По его словам, возлюбленная на некоторое время перестала выходить на связь, из-за чего он сильно переживал и решил отвлечься в компании близких.





«В новостях написали неправду… На самом деле мы расстаёмся и ссоримся куда чаще. Если Настюша решила, что она хочет побыть одна, то её нельзя будет найти во всём мире. Но я был грустный, попросил моих друзей поддержать и провести со мной время. Но потом я её нашёл, вы видели букет, и всё классно. Все ссорятся и мирятся, самое главное любовь», — поделился Navai.