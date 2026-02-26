«Убивает мышление»: Виктория Боня раскрыла правду об учёбе дочери вне школы

26 февраля 2026, 20:12

Виктория Боня рассказала, почему её дочь не ходит в школу

Виктория Боня с дочерью (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Виктория Боня объяснила подписчикам, почему её 13-летняя дочь Анджелина не посещает обычную школу.





Поводом для обсуждений стали частые поездки модели вместе с ребёнком и съёмки реалити-шоу — многие задались вопросом, как подросток успевает учиться при таком образе жизни.



По словам блогерши, дочь получает образование в одной из лучших школ мира, однако обучается в домашнем формате. Такой подход позволяет совмещать занятия с путешествиями и гибким графиком семьи.



Боня уверена, что традиционная система образования может ограничивать развитие ребёнка и мешать свободному мышлению. При этом она подчеркнула, что в будущем Анджелина планирует поступать в обычный университет.





«Учиться в системе – убивает мышление ребёнка, ограничивает его. В институт она пойдёт в обычный, но люди думают, что она не учится. Она уже испанский выучила почти, это будет её четвертый язык, у неё много друзей», — заявила Боня.