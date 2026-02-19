Достижения.рф

Фрагмент льда, облизанный SHAMAN, выставили на продажу за 50 тысяч рублей

Житель Иркутска продаёт фрагмент льда со следами слюны певца SHAMAN за 50 тысяч
Фото: Istock/stsmhn

Житель Иркутска выставил на продажу кусок байкальского льда, который ранее облизал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Как сообщает Telegram-канал SHOT, за необычный лот автор объявления просит 50 тысяч рублей.



В своём предложении мужчина рассказывает, что в момент инцидента находился на озере и рыбачил. По его словам, он лично наблюдал, как заслуженный артист России облизывает лёд на Байкале.

Когда история попала в новости и вызвала широкий резонанс в сети, сибиряк решил действовать. Мужчина вернулся на то самое место, выпилил фрагмент ледяной поверхности и оперативно опубликовал объявление о продаже.

Продавец отметил, что покупатель может забрать товар самовывозом. Кроме того, он готов обсудить цену и поторговаться. Подлинность того, что на льду действительно остались слюни певца, продавец не подтверждает, но на волне хайпа надеется найти покупателя на курьёзный сувенир.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0