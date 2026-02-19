Фрагмент льда, облизанный SHAMAN, выставили на продажу за 50 тысяч рублей

19 февраля 2026, 19:58

Житель Иркутска продаёт фрагмент льда со следами слюны певца SHAMAN за 50 тысяч

Фото: Istock/stsmhn

Житель Иркутска выставил на продажу кусок байкальского льда, который ранее облизал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Как сообщает Telegram-канал SHOT, за необычный лот автор объявления просит 50 тысяч рублей.