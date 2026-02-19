Фрагмент льда, облизанный SHAMAN, выставили на продажу за 50 тысяч рублей
Житель Иркутска выставил на продажу кусок байкальского льда, который ранее облизал певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Как сообщает Telegram-канал SHOT, за необычный лот автор объявления просит 50 тысяч рублей.
В своём предложении мужчина рассказывает, что в момент инцидента находился на озере и рыбачил. По его словам, он лично наблюдал, как заслуженный артист России облизывает лёд на Байкале.
Когда история попала в новости и вызвала широкий резонанс в сети, сибиряк решил действовать. Мужчина вернулся на то самое место, выпилил фрагмент ледяной поверхности и оперативно опубликовал объявление о продаже.
Продавец отметил, что покупатель может забрать товар самовывозом. Кроме того, он готов обсудить цену и поторговаться. Подлинность того, что на льду действительно остались слюни певца, продавец не подтверждает, но на волне хайпа надеется найти покупателя на курьёзный сувенир.
