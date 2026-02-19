«Служу России»: Певец SHAMAN объяснил, почему попробовал лёд Байкала на вкус
Певец SHAMAN рассказал о самочувствии после поездки на озеро Байкал
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил в личном блоге о неожиданном эффекте от своего видео, снятого на озере Байкал.
Дронов заявил, что, исходя из информации СМИ, публикация ролика повысила спрос на туры в этом направлении на 12 процентов.
«Неожиданный эффект! Служу России!» — отметил он.Исполнитель ответил на вопросы поклонников о своём самочувствии. Он заявил, что у него всё хорошо, и поблагодарил их за заботу.
«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе — попробовал Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются на квадроциклах. Или это другое?!» — задался вопросом Ярослав.SHAMAN признался, что поездка на Байкал вызвала у него детский восторг и восхищение красотой русской природы.