«Служу России»: Певец SHAMAN объяснил, почему попробовал лёд Байкала на вкус

19 февраля 2026, 18:46

Певец SHAMAN рассказал о самочувствии после поездки на озеро Байкал

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил в личном блоге о неожиданном эффекте от своего видео, снятого на озере Байкал.





Дронов заявил, что, исходя из информации СМИ, публикация ролика повысила спрос на туры в этом направлении на 12 процентов.

«Неожиданный эффект! Служу России!» — отметил он.

«Я всегда был любопытен, и в этот раз не изменил себе — попробовал Байкал на вкус. Ведь каждый из нас в детстве хоть раз пробовал есть снег или лизать сбитые сосульки. Надеюсь, что этим я осквернил озеро не больше, чем люди, которые ходят по льду Байкала в обуви, катаются на квадроциклах. Или это другое?!» — задался вопросом Ярослав.