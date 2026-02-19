«Недостойно»: Певица Ольга Зарубина раскритиковала SHAMAN за дегустацию Байкала

19 февраля 2026, 17:22

Певица Ольга Зарубина раскритиковала SHAMAN за облизывание льда на Байкале

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) во время поездки на Байкал решил попробовать воду из озера. Видео, на котором артист облизывает лёд на берегу, появилось в соцсетях и собрало миллионы просмотров.





Певица Ольга Зарубина, известная по хитам «Разлучница-разлука» и «На теплоходе музыка играет», увидела ролик и поделилась впечатлениями с корреспондентом URA.RU.



По словам Зарубиной, поступок Дронова вызвал у неё неприятные чувства. Она считает такое поведение недостойным для публичного гражданина, который несёт культуру в массы.

«Раньше, как мне кажется, человек занимался больше творчеством, а сейчас пиаром. Наверное, это круче срабатывает для популярности. Кто-то видимо, направляет и подсказывает ему. Но я всё же всегда выступаю за творчество», — подчеркнула певица.