«Недостойно»: Певица Ольга Зарубина раскритиковала SHAMAN за дегустацию Байкала
Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) во время поездки на Байкал решил попробовать воду из озера. Видео, на котором артист облизывает лёд на берегу, появилось в соцсетях и собрало миллионы просмотров.
Певица Ольга Зарубина, известная по хитам «Разлучница-разлука» и «На теплоходе музыка играет», увидела ролик и поделилась впечатлениями с корреспондентом URA.RU.
По словам Зарубиной, поступок Дронова вызвал у неё неприятные чувства. Она считает такое поведение недостойным для публичного гражданина, который несёт культуру в массы.
«Раньше, как мне кажется, человек занимался больше творчеством, а сейчас пиаром. Наверное, это круче срабатывает для популярности. Кто-то видимо, направляет и подсказывает ему. Но я всё же всегда выступаю за творчество», — подчеркнула певица.По её мнению, артисту с хорошими вокальными данными стоило бы удивлять поклонников новыми песнями, а не эпатажными поступками.