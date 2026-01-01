Франция и Камбоджа вместо Калифорнии: Джоли выставила особняк на продажу
Анджелина Джоли выставила на продажу свой дом в Лос-Анджелесе на фоне разговоров о возможном переезде из США.
Как сообщает издание People, особняк актрисы уже появился в базе данных одного из агентств недвижимости как объект, готовящийся к продаже.
По информации источников, Джоли планирует покинуть не только Калифорнию, но и страну в целом. Актриса якобы хочет начать новый этап жизни в местах, которые имеют для неё особое личное значение.
Окончательное решение о переезде она намерена реализовать после завершения всех судебных разбирательств с бывшим супругом Брэдом Питтом. Предполагается, что основным направлением станет Франция, где проживает множество её близких друзей.
Кроме того, Анджелина, по слухам, рассматривает вариант жизни на две страны. Второй важной точкой для неё остаётся Камбоджа — страна, сыгравшая ключевую роль в её судьбе. Именно там проходили съёмки одного из значимых фильмов в её карьере, а также оттуда родом её старший приёмный сын Мэддокс.
