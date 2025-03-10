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«Французский петух»: Сердюков приревновал Бородину к официанту в Куршевеле

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)

Ксения Бородина вместе с будущим мужем Николаем Сердюковым и друзьями отметила свой день рождения в Куршевеле, где произошла ситуация, разозлившая жениха звезды шоу-бизнеса.
Сердюков опубликовал в соцсетях видео, как персонал ресторана поздравляет ее с днем рождения. Один официант забрался на стол, налил шампанское в бокал и прикусил его, планируя так напоить Бородину. Однако она взяла бокал руками, отказавшись от такой подачи.

«Была одна история, за которой я смотрел максимально внимательно. Один чудак на букву "м" решил, что сможет впечатлить и очаровать Ксению своей подачей шампанского! Я в своей девочке был уверен на 100 процентов. А французский петух слишком самоуверенный!» — рассказал подписчикам Сердюков.
Ксения Бородина 8 марта отпраздновала не только Международный женский день, но и день рождения. На этот раз бывшая звезда «ДОМа-2» отметила праздник с большим размахом на курорте для богачей вместе с женихом, также на празднование приехали бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова, звёздный визажист Сердар Камбаров и другие близкие знакомые Бородиной.

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«Вы же не в "Доме-2"!»: Собчак недовольна элементами шоу в отношениях SHAMANа и Мизулиной
Ксения Собчак ожидает скорой свадьбы Мизулиной и SHAMANа
10 марта 2025, 10:11

Ярослав Дронов/SHAMAN и Екатерина Мизулина (Кадр из видео: Телеграм @ksbchk)

На концерте Ярослава Дронова, известного под сценическим именем SHAMAN, который прошёл 9 марта и назывался «Ты моя», на сцену вышла Екатерина Мизулина в белом платье. Зрители ожидали от певца предложения руки и сердца, но он всего лишь «рассекретил» их отношения, о которых и так в последнее время говорит вся страна.
Журналистка Ксения Собчак тоже, к слову, ожидала от Дронова чего-то вроде объявления о помолвке и была разочарована, когда тот всего лишь публично заявил о том, что все и так уже давно знали. Она однако признала, что певец и глава Лиги безопасного интернета идеально подходят друг другу.

«SHAMAN и Мизулина действительно очень подходят друг другу — идеальная пара „Русского мира“, так сказать. Может, конечно, я чего-то не понимаю, но вообще, когда девушка выходит в белом платье, а он говорит: „Я как мужчина должен это сказать“, ждешь предложения», — написала Ксения в своём телеграм-канале.

Она добавила, что надеется в ближайшее время всё-таки услышать о предстоящем бракосочетании медийных персон, а в качестве ведущего свадебной церемонии предложила Николая Баскова, как она выразилась, «для усиления эффекта».

Ксения Собчак (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

В заключение Собчак вспомнила о скандальном телепроекте, ведущей которого когда-то была. Она выразила недовольство тем, что SHAMAN и Мизулина используют элементы шоу в своих отношениях, искусственно и довольно неумело пытаясь подогревать интерес публики.

«А что тут сказать-то на месте Екатерины? На что „Да?“ На то, что мы встречаемся? Зачем объявлять себя парой? Вы же не в „ДОМе-2“. То, что вы пара, мы и так видели давно. Короче, ждем свадьбы!» — заключила журналистка.

Поклонники же, в отличие от Ксении, одобрили поступок Ярослава. Они считают, что певец наконец во всеуслышание заявил о своих отношениях с Екатериной именно для того, чтобы журналисты на каждом пресс-подходе перестали «доставать» его одним и тем же вопросом, ответ на который и так всем известен.

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#шоу
#мужчина
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«В последний раз выстрелила в 2000-х»: Алсу возмутила шутка Ильи Соболева, за которую он получил по лицу
10 марта 2025, 06:28

Алсу (фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу стала гостьей нового выпуска шоу Павла Воли, которое он ведет совместно с юмористом Ильей Соболевым. Артистка откровенно рассказала о своей личной жизни, а комики не упустили возможности посмеяться над звездой.
Во время эфира Алсу попросили дать совет тем, кому пришлось расстаться со своим партнером. Напомним, что певица пережила тяжелый разрыв с бывшим мужем Яном Абрамовым.

«Во-первых, нужно дать себе время выстрадать, выплакать. Это обязательно. Потом приходит принятие ситуации. Ну, а дальше самое главное — занимать себя, максимально свое время, не сидеть дома, не страдать. Нужно классно выглядеть, выходить куда-то, создавать себе какие-то хобби, если их нет, работать», — цитирует слова Алсу Starhit.

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Звезда похвасталась, что после развода стала активно заниматься биатлоном, где показывает неплохие результаты в стрельбе. Воля и Соболев решили проверить это и предложили певице сыграть в игру, которую прозвали «грязный биатлон».

По ее правилам, мишенями выступили ведущие шоу. Алсу будет стрелять по ним тогда, когда одна из их шуток ее заденет. Такой оказалась реплика Соболева про карьеру звезды.

«Алсу занимается биатлоном, но она очень плохо стреляет. Потому что в последний раз она выстрелила в 2000-х», — сказал Илья.

После этой шутки певица весело назвала Соболева сволочью и выстрела в лицо комика из водяного пистолета. Потом Алсу отреагировала еще на одну реплику Ильи...

«Почему на тебе мужские штаны? Потому что твой муж ушел от тебя без штанов!», — сказал комик.

В ответ на это певица заявила, что это правда, а после со смехом швырнула торт.

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#певица
#биатлон
#звёзды
#мужчины
#шоу
#дома
#развод
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Игорь Николаев рассказал, как чудом спас жизнь своей дочери
10 марта 2025, 04:35

Игорь Николаев (Фото: «ВК»/Игорь Николаев)

Музыкант Игорь Николаев рассказал, как ему чудом удалось спасти жизнь своей старшей дочери. Этим певец поделился в эфире телешоу «Сегодня вечером».
Инцидент случился во время того, как Николаев жил по соседству с Юрием Антоновым. Артисты жили в разных подъездах, при этом Игорь на четвертом, а Антонов на пятом. Мама Юрия любила угощать своими блюдами дочь Николаева Юлю. При этом еду она передавала через балкон.

«У нас балконы были буквой «г», и Юля выходила в назначенное время на балкон, та выносила тарелку. У нас балкон четвертого этажа, а ваш — пятый. И она тянулась и доставала эту тарелку. Один раз у нас случилась такая история… Тянется моя за тарелкой и чуть-чуть не дотянулась, и перевернулась – это же серьезная высота», — говорит Николаев.

Девочка не упала вниз и смогла зацепиться за перила. Николаев выбежал на балкон и спас свою дочь. После этого Игорь запретил дочери брать еду таким образом.

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#девочка
#антонов
#николаев
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«Запросы о-го-го»: Юлианна Караулова купила квартиру в центре Москвы за 80 миллионов рублей
Юлианна Караулова купила четырехкомнатную квартиру в Москве за 80 млн рублей
10 марта 2025, 00:09

Юлиана Караулова (Фото: «ВК»/Юлиана Караулова)

Певица Юлиана Караулова поделилась историей покупки своей новой четырехкомнатной квартиры в Москве за 80 миллионов рублей. Как оказалось, чтобы приобрести жилье, ей пришлось взять ипотеку.
«У нас запросы были о-го-го! Для моего супруга было очень важно, чтобы квартира была на последнем этаже, чтобы над нами никто не ходил. У него очень хороший слух, он музыкант, он слышит все. Его это раздражает. Я хотела, чтобы квартира была на две стороны, чтобы хорошо проветривалась», — передает слова Юлианы 5-tv.

Ипотека была оформлена около трех месяцев назад. По словам Карауловой, она торговалась во время заключения сделки. Согласно рыночной стоимости, цена квартиры Юлианы превышает 80 миллионов рулей.

Несмотря на приобретение, певица продолжает жить за городом вместе с супругом. Как объяснила сама Караулова, все из-за нежелания разлучать своего ребенка с друзьями в детском саду.

«Когда уже мы практически все обставили, я поняла, что в пешей доступности нет нормального детского сада. И вот это конкретный залет. Ну, будем возить, что поделать», — пожаловалась Юлиана.

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#сделки
#отношения
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Джон Гудман травмировал бедро на съемках фильма с Томом Крузом
09 марта 2025, 22:56

Джон Гудман (Фото: кадр из фильма «Красный штат»)

72-летний американский актер получил серьезную травму на съемочной площадке, сообщил таблоид TMZ.
В настоящее время Гудман участвует в съемках вместе с Томом Крузом в картине четырехкратного обладателя «Оскара» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Фильм рассказывает о человеке, которому пришлось устроить катастрофу мирового масштаба, дабы утвердиться в своем звании спасителя человечества.

Съемки картины проходят в Великобритании. Но их приостановили из-за случившегося с Джоном.

«Актер упал на съемочной площадке, но это не было связано с трюком. Он повредил бедро, но идет на поправку и вернется к съемкам на следующей неделе», — отметил представитель компании Warner Bros. Pictures.

Голливудскому актеру оказали своевременную медицинскую помощь, но ему потребуется время на восстановление, из-за чего и пришлось поставить съемки на паузу.

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#актёр
#съёмки
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