«Французский петух»: Сердюков приревновал Бородину к официанту в Куршевеле

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина вместе с будущим мужем Николаем Сердюковым и друзьями отметила свой день рождения в Куршевеле, где произошла ситуация, разозлившая жениха звезды шоу-бизнеса.
Сердюков опубликовал в соцсетях видео, как персонал ресторана поздравляет ее с днем рождения. Один официант забрался на стол, налил шампанское в бокал и прикусил его, планируя так напоить Бородину. Однако она взяла бокал руками, отказавшись от такой подачи.
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«Была одна история, за которой я смотрел максимально внимательно. Один чудак на букву "м" решил, что сможет впечатлить и очаровать Ксению своей подачей шампанского! Я в своей девочке был уверен на 100 процентов. А французский петух слишком самоуверенный!» — рассказал подписчикам Сердюков.Ксения Бородина 8 марта отпраздновала не только Международный женский день, но и день рождения. На этот раз бывшая звезда «ДОМа-2» отметила праздник с большим размахом на курорте для богачей вместе с женихом, также на празднование приехали бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова, звёздный визажист Сердар Камбаров и другие близкие знакомые Бородиной.
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Элина Позднякова