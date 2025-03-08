«Готова быть с кем-либо, лишь бы не одной»: проблемные мужчины Ксении Бородиной и ее несложившиеся браки

Ксения Бородина (Фото: Instagram*@borodylia)
Сегодня, 8 марта, российской телеведущей и актрисе Ксении Бородиной исполняется 42 года. Всеми узнаваемая светская львица стала известна благодаря проекту «Дом-2», который ведёт уже почти два десятилетия. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».
Детство
Ксения Бородина c мамой (Фото: Instagram*@borodylia)
Ксения Бородина родилась 8 марта 1982 года в Москве. Ее родители развелись, когда ей был всего год. Отец также не принимал активного участия в её жизни, а вскоре и мама уехала в Италию к новому возлюбленному, оставив Ксению на воспитание бабушке и дедушке.
Спустя много лет, когда Ксении исполнилось 10, отец подписал документы, позволяющие юной Ксении выезжать за пределы страны. Только после этого дочка наконец-то смогла поехать к маме в Италию. Однако учиться в европейской школе Ксения отказалась и решила вернуться в Россию. В связи с напряжёнными отношениями с отцом, будущая знаменитость решила отказаться от его фамилии Амоева и взяла фамилию матери — Бородина.
На пути к популярности
Ксения Бородина (Фото: Instagram*@borodylia)
После школы Ксения Бородина окончила Институт гостиничного менеджмента и туризма по специальности «менеджер по туризму». Еще будучи студенткой, девушка начала активно пробиваться на ТВ. Практически каждый день после занятий Ксюша отправлялась на прослушивания, отправляла фотографии в проекты и ждала, что ей позвонят и сделают конкретное предложение.
Первые шаги в шоу-бизнесе были в программе «Окна». Ксения Бородина пришла на съёмочную площадку как зритель, позже редактор предложил ей написать сценарий для одного из выпусков. Результат получился интересным, и её приняли на работу. Иногда закадровый работник Бородина появлялась в эфире в роли участницы.
Валерий Комиссаров, продюсер, был удовлетворён совместной работой с Ксенией Бородиной и предложил ей принять участие в проекте «Дом». В рамках проекта она также занималась написанием сценариев для шоу. Однако после запуска «Дома-2» ей поступило предложение стать ведущей, и Ксения согласилась.
Личная жизнь
Ксении долгое время не везло с мужчинами. Как она позже скажет, проблемой всему является отсутствие отца в ее детстве.
«Начиная с юного возраста (17-18 лет) я пыталась компенсировать эту любовь... Психологическая травма, нанесенная поведением папы, заставит девушку бояться одиночества, и она будет готова быть с кем-либо, лишь бы не одной», — писала в своем блоге телеведущая.
В 2004 году телеведущая начала отношения с Оскаром Каримовым, участником «Дом-2». Затем она встречалась с Никитой Исаевым, владельцем страховой компании. Позже стало известно о её романе с Антоном, диджеем из московского клуба. Во всех этих отношениях отсутствовало должное уважение к девушке.
В своё время Бородина также была влюблена в солиста группы «Динамит» Леонида Нерушенко. В этих отношениях мужчина вообще говорил открыто, что Ксения никогда не будет его единственной женщиной и он всегда будет ей изменять. Отношения были очень накалёнными, возлюбленные ругались и снова сходились. Сложный роман закончился смертью солиста. 3 сентября 2005 года Леонид Нерушенко разбился на мотоцикле.
Ксения Бородина с дочерьми (Фото: Instagram*@borodylia)
С 2008 по 2011 год Ксения Бородина была замужем за бизнесменом Юрием Будаговым. В этом браке у них родилась дочь Мария, появившаяся на свет в июне 2009 года. Брак распался из-за ревности супруга, который буквально подозревал романы со всеми, с кем общалась телеведущая.
После развода Ксения встречалась с Михаилом Терёхиным, экс-участником «Дома-2», с которым они даже были помолвлены, но их отношения закончились в августе 2012 года.
В 2015 году Ксения связала себя узами брака с Курбаном Омаровым, успешным предпринимателем. В том же году, в декабре, у них родилась дочь Теона. Но в июне 2021 года стало известно, что Ксения и Курбан больше не вместе. Этот брак Бородиной был наполнен изменами супруга. Чтобы оправиться от тяжёлого расставания с отцом своей младшей дочери, знаменитость обратилась за помощью к психотерапевту.
«Когда я пошла в терапию, то начала знакомиться с собой. Мне всегда казалось, что я очень классная, веселая. Но я бежала от себя самой и прекрасно это понимала. Терапия привела меня к тому, что я стала обращать на себя внимание, разговаривать с собой, осознала, что у меня на самом деле огромное количество защиты. Я начала себя познавать», — отметила Ксения на личном YouTube-канале.
Ксения Бородина и Николай Сердюков(Фото: Instagram*@borodylia)
В декабре 2024 года Ксения объявила о своей помолвке с блогером Николаем Сердюковым, с которым познакомилась на съёмках телешоу «Последний герой».
Успешная бизнесвумен
Ксения Бородина зарабатывает значительную часть своих средств благодаря рекламе в социальной сети Instagram. В 2021 году стоимость одного рекламного поста на её странице составляла 400 000 рублей. Согласно информации из журнала Forbes, телеведущая получает более 770 000 долларов в год только за рекламу в Instagram.
Ксения — энергичная и талантливая личность. Она не только организует корпоративные мероприятия, но и снимается в рекламных роликах на телевидении. Кроме того, Ксения является владелицей сети салонов красоты, детского игрового клуба и бренда женской одежды, названного в её честь. Стоимость услуг в её заведениях довольно высокая. В среднем годовой доход от бизнеса Ксении составляет несколько миллионов рублей.
Читайте также:
Похоронный бизнес, выступления с «Ленинградом» и многочисленные скандалы: как живет Стас Барецкий
«Сама нежность»: Анна Семенович показала, какой она была в 16 лет
Певица Манижа объявила о второй беременности
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Елена Генералова