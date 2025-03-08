«Готова быть с кем-либо, лишь бы не одной»: проблемные мужчины Ксении Бородиной и ее несложившиеся браки

Сегодня, 8 марта, российской телеведущей и актрисе Ксении Бородиной исполняется 42 года. Всеми узнаваемая светская львица стала известна благодаря проекту «Дом-2», который ведёт уже почти два десятилетия. О творческой и личной жизни артистки читайте в материале «Радио 1».