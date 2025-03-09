Сумка за 3 млн от Сердюкова, чёрная икра и люксовые подарки от друзей: Ксения Бородина отпраздновала день рождения в Куршевеле

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)
Ксения Бородина 8 марта отпраздновала не только Международный женский день, но и день рождения. На этот раз бывшая звезда «ДОМа-2» отметила праздник с большим размахом.
42-летие телеведущая отметила на курорте для богачей – вместе с женихом Николаем Сердюковым она прилетела в Куршевель. Также на празднование приехали бывшая солистка «Блестящих» Ольга Орлова, звёздный визажист Сердар Камбаров и другие близкие знакомые Бородиной.
Звезда вышла к гостям в синем свитере, белых брюках и больших меховых унтах по колено.
Бородиной подарили щедрые люксовые подарки. Сердюков преподнёс возлюбленной сумку Kelly стоимостью три миллиона рублей и огромный букет роз. Друзья вручили телеведущей пакеты от Saint Laurent, Chanel, Amina Muaddi и Dior.
Впрочем, подарки окупились: Бородина пригласила гостей в ресторан спа-отеля Le Lana, где средний чек составляет 100 тысяч рублей. На праздничном столе было шампанское от пяти тысяч рублей за бутылку и чёрная икра.
К слову, Бородина часто отдыхает во Франции, однако с женихом на любимый курорт она прибыла впервые.
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Звезда вышла к гостям в синем свитере, белых брюках и больших меховых унтах по колено.
Бородиной подарили щедрые люксовые подарки. Сердюков преподнёс возлюбленной сумку Kelly стоимостью три миллиона рублей и огромный букет роз. Друзья вручили телеведущей пакеты от Saint Laurent, Chanel, Amina Muaddi и Dior.
Впрочем, подарки окупились: Бородина пригласила гостей в ресторан спа-отеля Le Lana, где средний чек составляет 100 тысяч рублей. На праздничном столе было шампанское от пяти тысяч рублей за бутылку и чёрная икра.
К слову, Бородина часто отдыхает во Франции, однако с женихом на любимый курорт она прибыла впервые.
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Анастасия Чинкова