«Крыса, ты куда уехал?»: Николай Сердюков пожаловался на поведение Ксении Бородиной после выбывания из «Маски»

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Telegram @borodylia0803)
Николай Сердюков пожаловался подписчикам на поведение своей будущей супруги Ксении Бородиной и назвал ее «кидаловом».
Сердюков опубликовал видео из аэропорта. Он уточнил, что вместе с невестой улетает на один день в Казань, и высказал недовольство ее поведением.
Напомним, в четвертом выпуске шестого сезона шоу «Маска» члены жюри разоблачили Ксению Бородину, которая скрывалась в костюме Овечки.
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«Кидалово. Всегда на границе меня бросает, когда проходим таможенный контроль, личный досмотр. Вот я ее жду всегда и везде. Только один раз остановил ее ДПСник, я не мог создавать аварийную ситуацию — проехал метров 800. И мне сразу сказали: «Крыса, ты куда уехал?"» — рассказал Николай.Однако Бородина отметила, что не обзывала его, а просто спросила: «Как ты мог уехать?» Она также обиженно предъявила жениху претензии за то, что он все время на нее жалуется.
Напомним, в четвертом выпуске шестого сезона шоу «Маска» члены жюри разоблачили Ксению Бородину, которая скрывалась в костюме Овечки.
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Элина Позднякова