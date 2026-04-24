«Френдзона — мой стиль»: Ольга Серябкина вспомнила настойчивость Егора Крида
Певица Ольга Серябкина призналась в интервью Мариам Тилляевой, что в своё время не ответила взаимностью Егору Криду, несмотря на его настойчивые попытки ухаживать за ней.
По словам артистки, они поддерживали нормальное общение, однако отношения оставались исключительно дружескими. Серябкина отметила, что предпочитает держать дистанцию и сама определяет формат общения, называя френдзону своим привычным стилем.
Она также добавила, что у неё другой тип мужчин, который ей нравится, поэтому роман с Кридом изначально не рассматривался.
Сейчас певица состоит в браке с бизнесменом Георгием Начкебия, с которым воспитывает сына Луку, и, по её словам, счастлива в личной жизни.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России