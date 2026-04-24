«Ушло миллениальство»: Глюкоза призналась, что превращается из мультяшки в человека

24 апреля 2026, 21:44

Певица Глюкоза сменила футуристичный образ и рассказала о планах на будущее

Наталья Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @glukozamusic)

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) кардинально сменила имидж и назвала это «уходом от миллениальства». Историей она поделилась в шоу «Кстати» на VK Видео.





В новом футуристичном образе артистка получила комплимент от Дениса Дорохова, который назвал её «Наташа Pro Max».

«Про причёску — у меня не было удобнее в жизни никогда. Могу вам сказать, что какой только причёски у меня в жизни не было: и длинные волосы, и короткие, и такие, и такие — но вот такая причёска — самая удобная и быстрая. Не знала, что мужчинам так легко живётся. Добавился стиль, и ушло миллениальство», — призналась Наталья.

«Может быть, освою какую-нибудь интересную профессию. Я хочу выпустить нижнее бельё. Красивые хочу сделать трусики на ниточках. Пока такие планы, пока я без нижнего белья», — рассказала Глюкоза.