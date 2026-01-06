«Фриковатый персонаж»: Катя Семёнова объяснила интерес молодёжи к Кадышевой

06 января 2026, 12:00

Екатерина Семёнова оценила популярность Кадышевой и Булановой среди молодёжи

Надежда Кадышева (Фото: Instagram* @kadishevaru)

Певица и автор песен Екатерина Семёнова высказала мнение о популярности некоторых исполнителей у молодой аудитории.





В беседе с «NEWS.ru» Семёнова отметила, что группа «Золотое кольцо» и её солистка Надежда Кадышева привлекают часть молодёжи, которая хочет «поприкалываться». Хитмейкер назвала певицу в какой-то степени «фриковатым персонажем», что и объясняет этот интерес.

«По поводу Кадышевой — я не поклонница такого жанра. Толпы в кокошниках, фриковатая артистка в странных одеждах — совсем не моё. Моё ощущение, что 80% зрителей на её концертах просто по приколу туда приходят», — высказалась Екатерина.