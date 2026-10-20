Порномодель рассказала о единственном видео, за которое ей стыдно

20 октября 2026, 01:14

Порномоделе Воу пришлось вызвать уборщицу после задания от подписчика

Джейд Воу (Фото: Instagram* / @littlepidge)

Британская порномодель Джейд Воу поделилась историей о съёмке, которая доставила немало проблем. Её слова цитирует Creatorzine.





27‑летняя девушка рассказала, что однажды откликнулась на необычный запрос подписчика — тот просил облиться какой‑нибудь жидкостью или обмазаться едой. Воу согласилась и для ролика выбрала заварной крем и взбитые сливки. За работу она получила 400 фунтов стерлингов (около 44 тысяч рублей).



Съёмки прошли в ванне. Джейд в купальнике выливала на себя крем и сливки, густо размазывая их по телу. По словам модели, сам процесс занял всего 10 минут, а вот с уборкой всё оказалось куда сложнее.



Воу попыталась самостоятельно привести помещение в порядок, но справиться не смогла. Около недели она жила с навязчивым запахом крема и сливок и стеснялась вызвать уборщицу. В итоге девушка всё же решилась на это, но не стала объяснять сотруднице, из‑за чего возникла такая сильная загрязнённость. На полную уборку дома у женщины ушло шесть часов.



«Мы никогда об этом не говорили, но она подписана на меня, так что, думаю, она знает, что произошло на самом деле», — поделилась Воу.