«Я живым не сдамся!»: Дибров призвал своих хейтеров заняться саморазвитием

30 ноября 2025, 05:04

Телеведущий Дибров призвал россиян больше читать и не лезть в чужие жизни

Дмитрий Дибров ( РИА Новости / Владимир Трефилов)

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал недавний скандал, связанный с его именем, и резко высказался о людях, интересующихся подробностями его личной жизни. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Пятого канала».





По мнению знаменитости, категория граждан, которая активно обсуждает его частную жизнь и следит за сплетнями, не отличается высоким интеллектуальным уровнем. В интервью он заявил, что большинство таких людей не знакомы с произведениями великих русских классиков и не занимаются саморазвитием.



«Все, кто читают сплетни, не хотели бы читать Достоевского, а Дибров всем своим видом показывает, что с тобой будет если всего Достоевского знать наизусть. Поэтому, естественно, надо как-нибудь так поставить это дело, чтобы в общем-то читать не надо было ни Чехова, ни Толстого, ни Достоевского. А надо же показать, что все, как я! Что ни черта не знают. Вот в чем основа интереса к сплетням… Я живым не сдамся!», — заявил телеведущий.