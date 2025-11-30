«Я живым не сдамся!»: Дибров призвал своих хейтеров заняться саморазвитием
Телеведущий Дибров призвал россиян больше читать и не лезть в чужие жизни
Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал недавний скандал, связанный с его именем, и резко высказался о людях, интересующихся подробностями его личной жизни. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом «Пятого канала».
По мнению знаменитости, категория граждан, которая активно обсуждает его частную жизнь и следит за сплетнями, не отличается высоким интеллектуальным уровнем. В интервью он заявил, что большинство таких людей не знакомы с произведениями великих русских классиков и не занимаются саморазвитием.
«Все, кто читают сплетни, не хотели бы читать Достоевского, а Дибров всем своим видом показывает, что с тобой будет если всего Достоевского знать наизусть. Поэтому, естественно, надо как-нибудь так поставить это дело, чтобы в общем-то читать не надо было ни Чехова, ни Толстого, ни Достоевского. А надо же показать, что все, как я! Что ни черта не знают. Вот в чем основа интереса к сплетням… Я живым не сдамся!», — заявил телеведущий.Ранее Диброва заметили выходящим из автомобиля в Москве с оголенными гениталиями. После этого телеведущий попал под шквал критики и уехал на Бали с новой возлюбленной.