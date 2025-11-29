Алана Мамаева призвала отдать квартиру певицы Ларисы Долиной Полине Лурье
Алана Мамаева высказалась по поводу ситуации с квартирой Ларисы Долиной, в которой покупательница Полина Лурье осталась без жилья и средств из-за мошенников.
Суд вернул квартиру певице, что, по мнению экс-жены футболиста, является несправедливым решением.
«Квартиру должны были присудить покупательнице, а Лариса Долина пусть подаёт в суд на мошенников, которым она отдала деньги! Это моё мнение», — отметила Мамаева в телеграм-канале.Тем временем стало известно, что Балашихинский городской суд снял арест с квартиры Ларисы Долиной, которая считалась вещдоком по делу о мошенничестве.
Мамаева не единственная знаменитость, осудившая действия Долиной. Певица Слава также резко раскритиковала артистку, отметив, что теперь многим исполнителям будет сложно продать свою недвижимость из-за опасений людей относительно возможных обвинений в мошенничестве.